Adrián Mathías Pinzón Calvo, un niño de 9 años, había sido reportado como desaparecido el pasado 17 de enero en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Desde entonces las autoridades iniciaron su búsqueda y en las últimas horas lo hallaron muerto junto a su padre.

Los cuerpos fueron encontrados en inmediaciones de la iglesia de Los Laches, en el centro de Bogotá. Las labores forenses confirmaron las identidades del menor y del hombre, quien se llamaba Marco Antonio Pinzón.

De acuerdo a las autoridades, el menor había salido de paseo con su padre, quien estaba separado de la madre del menor y no vivía con ellos. Sin embargo, compartía tiempo con su hijo, pero ese día no lo regresó a su vivienda por lo que los familiares alertaron a las autoridades.

Las primeras hipótesis indican que este hombre asesinó a su hijo de un disparo en la cabeza y después se suicidó con la misma arma, disparándose en el pecho, al parecer, tras una ruptura amorosa con la madre del menor.

Antecedentes del caso

Según las autoridades, una tía materna del menor tenía su custodia, y el 17 de enero de este año, el papá de Adrián Mathías pidió permiso para salir con él. Desde entonces perdieron el rastro del niño y los celulares del hombre y su hijo fueron apagados.

Según testigos, la mamá de Adrián Mathias vive en Estados Unidos, ya que en ese país acabó la relación sentimental con su esposo Marco Antonio Pinzón, separando a esta familia, y el hombre se regresó junto al niño a Colombia, en octubre de 2025.

Dicha situación amorosa, al parecer, golpeó duramente a Marco Antonio Pinzón, quien incluso estuvo un tiempo internado por problemas psiquiátricos, por los que amenazó en reiteradas ocasiones a su exesposa con que si no volvían iba a asesinar a su hijo, según denuncias de los familiares maternos del menor.