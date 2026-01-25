La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informó que tres ciudadanos residentes en la capital del país murieron por fiebre amarilla en las primeras semanas de 2026 tras realizar viajes a zonas endémicas sin haberse aplicado la vacuna contra dicha enfermedad.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda que es endémica en áreas tropicales de África y de América Central y del Sur. El “amarillo” en el nombre se refiere a la ictericia que afecta a algunos pacientes.

“La fiebre amarilla es una enfermedad de alto impacto y alta amenaza, con riesgo de propagación internacional, representando una posible amenaza para la seguridad sanitaria global. Grandes epidemias de fiebre amarilla ocurren cuando personas infectadas introducen el virus en áreas densamente pobladas con alta densidad de mosquitos y donde la mayoría de las personas tienen poca o ninguna inmunidad, debido a la falta de vacunación”, se lee en el sitio web de la OPS.

El Ministerio nacional de Salud explica que el virus de la fiebre amarilla tiene como vector principal los mosquitos que transmiten el virus de un huésped a otro, principalmente entre los monos, pero también del mono al hombre y de una persona a otra. Hay varias especies diferentes de mosquitos Aedes y Haemogogus que transmiten el virus.

La vacunación es la medida preventiva más importante, es segura, gratuita, asequible y ofrece una inmunidad efectiva 10 días después de su aplicación, en el 95 % de las personas vacunadas.

Tres muertos en Bogotá por fiebre amarilla

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont, explicó que las víctimas viajaron a zonas endémicas sin haberse vacunado y cuando regresaron a la capital del país su salud se deterioró y terminaron falleciendo por fiebre amarilla.

Según el funcionario, aunque Bogotá no es zona endémica, desde el 2024 hay brotes de fiebre amarilla en territorios que sí lo son y que no han sido controlados.

“Hay una serie de festividades en estos días en municipios endémicos de todo el país, especialmente en el Tolima, y he tenido la oportunidad de hablar con la secretaria de Salud de ese departamento y hemos acordado tener una cooperación para proteger a nuestras poblaciones”, indicó Bermont en un video.

En ese sentido, anunció la primera medida: exigir carné de vacunación en los terminales de transporte.

“Hemos tomado la decisión de exigir en los terminales de transporte el carné de vacunación a todas las personas que estén tomando buses hacia el Tolima o zonas endémicas”, sostuvo.

Para evitar muertes por esta enfermedad, la recomendación es: “Si no se ha vacunado diez días antes de cualquier visita a zonas endémicas, no debe viajar”, concluyó el secretario de Salud.