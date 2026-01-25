El presidente Gustavo Petro criticó este domingo la ponencia radicada hace unos días por el magistrado Carlos Camargo, de la Corte Constitucional, en la que pide la suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica suscrito por el Gobierno nacional.

Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en respuesta a la columna de opinión del economista José Antonio Ocampo, quien fue su ministro de Hacienda entre agosto de 2022 y abril de 2023.

En su columna, Ocampo analiza y cuestiona el “efecto conjunto del fuerte aumento del salario mínimo y la revaluación de la tasa de cambio”.

“Ambas son el resultado de políticas del gobierno, que decretó el salario minimo y ha contribuido a la revaluación a través del endeudamiento externo para financiar el alto déficit fiscal y el anuncio de la obligación de los fondos de pensiones de traer una parte de los activos que tienen en el exterior. El efecto conjunto puede ser muy perjudicial para uno de los resultados económicos positvos del año pasado: el fuerte aumento de las exportaciones no tradicionales”, observó Ocampo en su columna.

El jefe de Estado reaccionó diciendo que “la inflación es una lucha de clases en la distribución del producto. Las facultades de economía de Colombia deben recordar que jamás han sido controvertidas científicamente, las tesis sobre la riqueza basada únicamente en el valor trabajo”.

Se dirigió a los jueces, economistas y estudiantes del país para insistir en que “la riqueza la genera el trabajo, esa es la fuente del valor y la riqueza”.

Seguidamente, se refirió a la ponencia del magistrado Carlos Camargo, la cual será debatida esta semana por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

“La ponencia del magistrado Camargo, a quien no apoyé para ser magistrado de la Corte Constitucional, en los decretos tributarios de emergencia del Gobierno no está basada en la ciencia de la economía política, ni en la teoría comprobada fehacientemente, con más de un millón de muertos de la humanidad, en el virus covid-19, cuya mayor lección a los economistas del mundo es que la riqueza nace del trabajo y de la naturaleza”, sostuvo.

Volviendo a dirigirse a Ocampo, el presidente añadió: “Economistas, hay que hacer ciencia y no ideologías baratas de negociantes. El déficit fiscal de Colombia solo es la estúpida idea de pagar subsidios a la gasolina, que está a punto de colapsar el clima del planeta, con el presupuesto nacional”.

También lo acusó que “hacer todo lo contrario al programa de gobierno” cuando fue ministro de Hacienda hace unos años.