Desde hace varios meses las autoridades nacionales han emprendido una dura ofensiva para frenar la explotación sexual de menores de edad, la cual lamentablemente es recurrente en distintas ciudades del país, especialmente en Medellín. El común denominador en la mayoría de los casos es que los responsables de cometer estos delitos son extranjeros que llegan a Colombia exclusivamente para esto.

Fallece menor de 12 años tras ataque armado en tienda del barrio La Esmeralda

De hecho, hace aproximadamente un mes un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del ciudadano islandés por presuntamente ofrecer dinero a una menor de edad de 16 años, a cambio de sostener un encuentro sexual.

Ahora, en las últimas horas el Departamento de Estado de Estados Unidos informó de la condena a cadena perpetua a un turista norteamericano de 69 años que viajó a Colombia para abusar sexualmente de menores y explotar sexualmente a niños con fines comerciales.

El agresor y abusador fue identificado como Manuel Poceiro, quien ya estaba en el radar de las autoridades hace más de dos años por presuntamente estar implicado en actividades de narcotráfico.

Sin embargo, ahora el sujeto, quien residía en Miami, fue condenado a la severa pena en una prisión federal tras ser hallado culpable de delitos relacionados con la explotación sexual de menores cometidos durante sus viajes a Medellín.

Poceiro, bajo una fachada de supuestos viajes con fines de turismo, cometía los graves abusos sexuales que fueron condenados por la jueza federal de distrito Jacqueline Becerra.

Freepik El sujeto aceptó su culpabilidad en distintos delitos, entre esos abuso sexual de menores.

Además, la investigación reveló que el extranjero no solo cometía los abusos sexuales sino también los documentaba a través de fotografías y videos. De hecho fue con este material que cayó ante la justicia norteamericana.

Así ocurrieron los hechos previos a su captura

Según información de las autoridades de Estados Unidos y datos recopilados por el periódico estadounidense ‘Miami Herald’, en enero de 2023 el señalado abusador se reunió con un individuo que supuestamente le ayudaría con actividades de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En dicho encuentro, Poceiro le habría pedido el favor al hombre que le consiguiera un apartamento en Barranquilla y que él se comprometía a pagar.

El actor Timothy Busfield será borrado de una película por denuncias de abuso sexual infantil

Con lo que no contaba el hoy condenado es que el sujeto con el que se reunió en esa ocasión, quien también enfrentaba cargos por narcotráfico, decidió colaborar con las autoridades norteamericanas y en febrero de 2024 se reunieron en Miami, dicho encuentro fue clave para que las autoridades no solo continuaran la investigación contra Poceiro por cargos de narcotráfico, sino también abuso sexual de menores de edad, ya que el hombre contó que planeaba viajar a Colombia para cometer los abusos con dos hermanas que para ese momento tenían 13 y 14 años, según la acusación.

Lo más grave del caso es que, según le comentó Poceiro a dicha fuente, la madre de las menores tenía conocimiento del abuso y lo permitía. En ese momento, el abusador mostró varias fotos y videos que tenía de distintas víctimas.

Posteriormente, el sujeto realizó un viaje a Colombia exactamente el 8 de febrero de 2024 y regresó el 22 de febrero, pero había otros registros de viajes frecuentes entre 2018 y 2021. De hecho, también habría cometido una serie de abusos no solo en Medellín sino también en la capital del Atlántico.

Aproximadamente un año después, el 2 de febrero de 2025, Poceiro se enfrentó a la justicia cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami procedente de la República Dominicana y en una inspección de rutina en su teléfono móvil, agentes encontraron decenas de archivos de material de abuso sexual infantil.

Se entregó uno de los más buscados por abuso sexual en Valledupar

Tras investigaciones forenses al dispositivo móvil de Poceiro, autoridades encontraron múltiples videos de niñas, así como registros de transferencias de dinero enviadas a través de Western Union, las cuales aparentemente recibían terceros y luego se las trasladaban a las víctimas. Además señalaron que el sujeto utilizaba varias aplicaciones de mensajería para mantener contacto con las menores, cuyas edades oscilaban entre los 14 y 16 años.

Ante los tribunales y con las pruebas en su contra, Poceiro se declaró culpable de intento de coerción e incitación a un menor a participar en una actividad sexual, intento de producción de pornografía infantil y posesión de representaciones visuales que implican la explotación sexual de menores.

“Una cadena perpetua refleja la gravedad”

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, quien lideró la judicialización, sostuvo que “este acusado viajó al extranjero para abusar de menores, registró sus abusos e intentó ocultar sus delitos tras fronteras y transferencias de dinero”.

“Una cadena perpetua refleja la gravedad de ese mal y garantiza que nunca más tendrá la oportunidad de dañar a un menor. Que esta sentencia transmita un mensaje claro: quienes exploten sexualmente a menores, en cualquier parte del mundo, serán perseguidos, procesados y eliminados permanentemente de la sociedad”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que “esta condena es el resultado de un trabajo articulado y contundente entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos, y ratifica que la cooperación internacional es clave para proteger a nuestros niños y niñas”.