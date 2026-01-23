Las autoridades continúan adelantando actuaciones judiciales mientras se espera la llegada a Colombia de Zulma Guzmán Castro, señalada como la principal implicada en el caso de las frambuesas contaminadas que provocaron la muerte de dos menores en Bogotá. El proceso investigativo sigue arrojando nuevos elementos de interés.

Lea más: Fiscalía cita a interrogatorio a Zenaida Pava, mencionada en el caso de menores envenenadas con talio en Bogotá

En las últimas horas salieron a la luz detalles relacionados con el allanamiento efectuado en el consultorio de Jeisson Rosas, terapeuta reiki que atendía a Guzmán. A esto se suman declaraciones recientes del abogado del profesional, quien se refirió a la relación que existía entre ambos.

Vínculo entre Guzmán y su terapeuta

De acuerdo con información revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, la mujer acudía de manera recurrente a sesiones con el terapeuta. En el expediente también se advierte que el envío de las frambuesas habría tenido como destino el mismo edificio donde funciona el consultorio de Rosas, en el norte de la capital del país.

El abogado Jesús Vergara, defensor del terapeuta, indicó previamente a El Tiempo que su cliente no se encontraba en territorio nacional cuando el paquete fue enviado al lugar.

Ver más: Video: capturaron a ladrón y aseguró que solo estaba haciendo “una broma”

“Mi cliente salió del país el 31 de marzo de 2025 y regresó el 4 de abril de ese mismo año en la tarde-noche. Tenemos los tiquetes de salida y regreso que así lo demuestran”, expresó.

Abogado descarta señales de alerta en las conversaciones

En entrevista con Noticias Caracol, el penalista fue consultado sobre si durante las interacciones entre Guzmán y Jeisson Rosas se habría presentado alguna señal que indicara intenciones criminales o comportamientos inusuales por parte de la empresaria.

Sobre esto, respondió que, “él no verificó ninguna situación que tuviera alguna alerta, que tuviera relación con alguna actividad por fuera de la ley”.

Asimismo, Vergara añadió que el rol de su defendido se limitaba estrictamente a la práctica terapéutica y que, debido al número de pacientes que atiende, no profundiza en asuntos personales más allá de lo necesario. “Él no tiene tiempo para estar entrando en detalles específicos, no tuvo ninguna alerta con respecto a ninguna actividad, ni le consta si esa actividad se ha realizado o no”.

Documentos incautados y nuevos llamados de la Fiscalía

Durante el procedimiento de registro al consultorio, los investigadores incautaron varios documentos que podrían aportar datos relevantes sobre Zulma Guzmán. Según conoció la Unidad Investigativa de El Tiempo, entre el material recolectado figuran “cartas de puño y letra de la mujer señalada”.

Lea también: Petro responde a alerta de la Contraloría por deuda en 2029: “La acumulación se puede resolver”

En estos escritos se encontrarían detalles de las terapias realizadas, así como referencias a situaciones personales y a las estrategias que la mujer buscaba para enfrentarlas.

Finalmente, otros avances del caso relacionado con el envenenamiento de frambuesas con talio, la Fiscalía programó para este viernes 23 de enero un interrogatorio virtual a Zenaida Pava, quien presuntamente entregó el paquete al domiciliario. De esta diligencia dependerá si se procede o no con una imputación formal de cargos.