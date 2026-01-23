Un episodio de inseguridad se registró en el barrio Lagos de Córdoba, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá.

La comunidad retuvo a un hombre señalado de intentar cometer un hurto en plena zona residencial.

Según relataron habitantes del sector, el hombre habría intentado arrebatarle las pertenencias a una persona, lo que provocó una reacción inmediata por parte de la comunidad. Varios residentes salieron en su persecución y lograron interceptarlo antes de que pudiera huir.

#BOGOTÁ. Los encargados de la seguridad de un conjunto residencial en sector Lagos de Córdoba, capturaron a presunto ladrón que segun informan, tenía azotada la zona. El hecho llamó la atención cuando el sujeto, intentó evadir la captura asegurando que todo se trataba de una… pic.twitter.com/YZAfSGLFuV — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 21, 2026

En cuestión de minutos, el ambiente se tornó tenso. La indignación creció entre quienes, cansados de los constantes hechos de inseguridad, rodearon al presunto delincuente mientras exigían la presencia de las autoridades.

Cuando el momento parecía escalar a una confrontación mayor, el sujeto sorprendió a todos, pues afirmó que no pretendía robar y que todo había sido parte de una “broma”.

De acuerdo con testigos, el hombre aseguró que solo quería observar la reacción de las personas, declaración que generó incredulidad y hasta risas nerviosas entre algunos vecinos.

“Era solo para ver qué pasaba”, habría dicho mientras permanecía retenido. Para muchos residentes, esta respuesta reflejó una actitud descarada frente a un delito que afecta constantemente a la comunidad.

“Hemos visto de todo, pero nunca alguien diciendo que robar es un chiste”, afirmó un vecino.

Pocos minutos después, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar para controlar la situación y trasladar al hombre a una Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Allí quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que inició el proceso correspondiente por el delito de hurto.