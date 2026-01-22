El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de 41.000 cupos en 200 programas presenciales. La institución señaló que desde el próximo jueves 29 de enero y hasta el martes 3 de febrero, estarán abiertas las inscripciones para la Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia.

Esta primera oferta contempla cinco niveles de formación: técnico, tecnólogo, operario, profundización técnica y auxiliar en programas que están alineados con las necesidades actuales del mercado laboral.

Los cupos estarán abiertos tanto para ciudadanos colombianos como para personas extranjeras que tengan su situación legal definida y que deseen “dignificar sus quehaceres mediante la adquisición de nuevas habilidades, mejorar su perfil profesional y acceder a oportunidades laborales en sectores estratégicos de la economía”, añadió la entidad.

Entre los programas más ofertados en el país se encuentran las tecnologías de Información Financiera; Análisis y Desarrollo de Software, Gestión Administrativa; Gestión Documental, Gestión Contable y Gestión Financiera, entre otros.

En cuanto a programas auxiliares se destacan los de Cocina; Información Turística; Promotor de Salud; y Promoción de Seguridad Alimentaria. En el nivel de operarios, la oferta estará dirigida a Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior; Procesos de Panadería.

¿Cómo inscribirse en el SENA en la modalidad presencial?

Desde el 29 de enero, quienes deseen inscribirse en cualquiera de los programas, deberán ingresar al portal web del SENA y seleccionar en el apartado ‘Nuestra oferta educativa’ la opción ‘Presencial’.

Después aparecerá un menú lateral izquierdo con varios filtros para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento. Luego de seleccionar el programa que más le interese, podrá encontrar información detallada y conocer si tiene cupos disponibles para su inscripción.