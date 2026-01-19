Los compradores habituales del almacén Éxito ubicado en el centro comercial Multiplaza, en Bogotá, se encontraron con las puertas cerradas desde el pasado 14 de enero de 2026 tras una intervención de la Secretaría Distrital de Salud que ordenó su suspensión temporal de actividades.

Tres hombres fueron condenados por maltrato y muerte de animales en Quindío, Magdalena y Valle del Cauca

Mindefensa prorroga suspensión de permiso para porte de armas de fuego en todo el país

Legalizan captura de presunto asaltante que provocó choque múltiple que dejó tres víctimas fatales

La medida generó sorpresa entre los ciudadanos, ya que se trata de uno de los supermercados con mayor afluencia en la zona. El operativo fue registrado en fotografías y videos que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se observa a funcionarios de la entidad sellando el establecimiento y dejando una notificación oficial en la entrada principal.

El aviso advierte que el local no puede retomar operaciones hasta nueva orden y que cualquier incumplimiento podría acarrear consecuencias legales y administrativas.

@SectorSalud el centro comercial multiplaza en bogota tapa el sellamiento de exito , no permiten que la ciudadanía se entere que es por sanidad y el público debe saber que paso y no tapar asi la información. pic.twitter.com/IhrvZy5pUi — Beth. Ram (@Ktelizar) January 16, 2026

“Se advierte que la violación de esta medida sanitaria de seguridad acarreará sanciones penales o administrativas, de conformidad con la normatividad legal”, dice el aviso.

Desde que se conoció la clausura, múltiples versiones han surgido en las redes sociales. Algunos usuarios aseguran que la intervención estaría relacionada con problemas sanitarios, mientras otros sostienen que se trató de un procedimiento de control de rutina.

Imagen referencial de Éxito.

Incluso, varios internautas afirmaron que el aviso de cierre habría sido cubierto posteriormente con publicidad, lo que aumentó la incertidumbre sobre lo que realmente motivó la decisión de las autoridades.

Hasta ahora, la información que ha trascendido indica que se trata de una medida preventiva mientras se adelantan verificaciones técnicas y se implementan ajustes exigidos por la Secretaría de Salud.

¿Qué pasará con el supermercado Éxito cerrado por la Secretaria de Salud?

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el almacén estaría realizando modificaciones internas con el objetivo de mejorar algunos de sus servicios. Sin embargo, no existe aún una fecha definida para su reapertura.

En Yondó, Antioquia, dejaron un cilindro abandonado pintado con las letras Farc: Ejército descartó que tuviera explosivos

Ni la cadena Éxito ni la administración del centro comercial Multiplaza han emitido comunicados oficiales aclarando la situación ni explicando los motivos específicos del cierre.

Por ahora, el establecimiento permanecerá sin atención al público hasta que se complete el proceso administrativo y se confirme que cumple con todas las condiciones sanitarias requeridas para operar nuevamente, indicaron medios nacionales.