Este sábado 18 de enero se legalizó la captura de José Ignacio Camargo Galvis, el sujeto señalado de conducir la motocicleta que estuvo envuelta en un robo el pasado jueves en Bogotá y que terminó en un lamentable accidente que dejó como víctimas fatales a tres personas, entre ellos uno de los supuestos asaltantes.

Camargo Galvis fue capturado el mismo jueves tras la trágica persecución y se le acusa de haber sido el acompañante de otro supuesto delincuente que murió tras el accidente junto con otros dos adultos mayores que nada tenían que ver con el caso.

De acuerdo con Noticias Caracol, el capturado cuenta con varios procesos judiciales activos por delitos como hurto y homicidio. El día de su captura en su poder fueron hallados los objetos robados, además de un arma de fuego y un arma blanca que, al parecer, portaban durante el hurto, según información de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El trágico fleteo

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. del pasado 15 de enero e involucró una volqueta, una motocicleta y dos vehículos particulares. Al lugar llegaron unidades de criminalística para adelantar las investigaciones y esclarecer las causas exactas del choque.

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, el accidente estaría relacionado con un presunto caso de fleteo. Los ocupantes de una motocicleta habrían cometido un robo momentos antes y fueron perseguidos por la víctima, quien se movilizaba en una camioneta Renault de platón.

Durante la persecución, los vehículos quedaron atrapados en medio de un trancón. En medio de la confusión, la camioneta habría impactado por detrás a la motocicleta, provocando que esta saliera expulsada e impactara violentamente contra un automóvil gris en el que se movilizaban dos adultos mayores.

El fuerte choque hizo que el vehículo de las víctimas terminara estrellándose contra una volqueta que se encontraba detenida en la vía.

“El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y se recuperaron los elementos hurtados”, informó en su momento el coronel Jhon Zambrano, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía.