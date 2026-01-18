Una alerta se generó en el municipio de Yondó, Antioquia, este domingo 18 de enero luego de que transeúntes de una de sus vías visualizaron un cilindro pintado con letras de las Farc.

Unos trabajadores de Ecopetrol que transitaban por la vía, en toda la entrada del municipio, sobre la vía Ruta del Cacao, diagonal a la Estación No. 2 de la empresa petrolera, vieron el artefacto y avisaron a las autoridades.

El cilintro, según testigos, estaba pintando de los colores amarillo, azul y rojo, con letra alusivas a las Farc EP. Uniformados del Ejército Nacional acordonaron el sitio y también la entrada principal del municipio.

El alcalde de esta localidad, Yerson Ariza, confirmó a Blu Radio que técnicos y guías anti-explosivos determinaron que el elemento no contenía explosivos. Para el mandatario local, este hecho representa un aviso por parte de los grupos armados en cuanto a su presencia en la zona.

“La policía me reportó que había un cilindro pintado con la bandera de Colombia y con las letras, no del ELN, sino de la FARC. Pues ahí queda uno más preocupado, porque supuestamente la FARC no está operando en Yondó, no sabemos si es un mensaje. Ya activaron todas las alertas y ya estaban ahí los antiexplosivos, y el cilindro no estaba cargado de nada, simplemente es como dando un mensaje“, detalló el alcalde al medio nacional.

En este municipio operan los grupos armados del ELN y del Clan del Golfo, por lo que este tipo de mensaje por parte de las disidencias de las Farc genera alarma y preocupación entre sus habitantes.

“Estamos esperando ya el informe de inteligencia, a ver qué reporte nos dicen las autoridades. Yo voy a convocar a un consejo de seguridad, para que ellos hoy, pues tengan un informe, un reporte claro para que mañana nos lo dejen. Gracias a Dios no había explosivos ni nada, pero uno sabe que detrás de eso vienen los mensajes”, agregó el alcalde.