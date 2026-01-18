La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lanzó una alerta sobre el acoso judicial en el debate público en el marco de la campaña electoral que se desarrolla de cara a las elecciones legislativas en marzo y las posteriores presidenciales en mayo próximo.

La FLIP se refirió específicamente a la amenaza del equipo de Abelardo De la Espriella de demandar penalmente a la periodista Ana Bejarano luego de que esta publicara una columna en la que cuestiona los nexos entre el precandidato presidencial y el recién destituido ministro barranquillero Alex Saab y quien es acusado de ser el testaferro del depuesto Nicolás Maduro.

“La crítica a figuras públicas, especialmente a quienes aspiran a cargos de elección popular, goza de una protección reforzada en una sociedad democrática. Tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como la Corte Constitucional colombiana han sido consistentes en señalar que quienes participan activamente en la vida pública deben tener un mayor umbral de tolerancia frente al escrutinio, la crítica y las opiniones, incluso cuando estas resulten incómodas, severas o molestas”, explicó la fundación.

Por su parte, la campaña de De la Espriella sostuvo las afirmaciones de Bejarano “carecen de veracidad” e incluso insinuaron intereses políticos detrás de la columna: “Se publican en un contexto político evidente: un día después de que la encuestadora internacional Atlasintel revelara que Abelardo De La Espriella lidera la intención de voto y es el único candidato capaz de derrotar a Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial. Nada de esto es casual”.

Bajo esa premisa, Abelardo pidió la rectificación de la columna titulada “Alex y Abelardo” y publicada en la revista Cambio y en el portal Los Danieles. Si ello no ocurre, advirtieron, adelantaran acciones judiciales “para la protección de los derechos vulnerados”.

La FLIP recordó que el uso reiterado y expansivo de acciones judiciales contra periodistas y columnistas puede “configurar prácticas de acoso judicial” y cuyo impacto económico y emocional suele inducir a la autocensura”.

“La Corte Constitucional colombiana ha señalado que las restricciones a la libertad de expresión deben ser excepcionales, necesarias y estrictamente proporcionales, y que el aparato judicial no puede ser utilizado como una herramienta de presión, castigo o intimidación contra la prensa, por ser incompatible con los estándares democráticos”, manifestaron.

Ante esto, la periodista Bejarano indicó este domingo 18 d enero que los cuestionamientos a su labor periodística no “lograrán silenciarme”.

“Ni las amenazas de abusar del sistema judicial, ni los videos estigmatizantes que difunde el movimiento político de Abelardo de la Espriella en los que deforma mi imagen, ni la lluvia de insultos regados por bots y fanáticos, ni la violencia política ejercida en mi contra por el candidato presidencial, su organización política y su abogado lograrán silenciarme”, expuso.