Cinco laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca fueron destruidos en una zona rural del municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia, en una operación militar contra el narcotráfico, informaron este domingo fuentes castrenses.

Según el Ejército, “los laboratorios pertenecían al Clan del Golfo”, el mayor grupo criminal de Colombia, y fueron hallados durante una operación del Batallón Especial Energético y Vial número 4, adscrito a la Cuarta Brigada.

“La intervención se realizó en la vereda La Cristalina, donde los militares destruyeron de manera controlada los laboratorios artesanales utilizados para la producción del estupefaciente”, indicó el Ejército en un comunicado.

En el lugar hallaron materiales usados en la producción de cocaína, como 350 galones de aceite diésel, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoniaco y 605 galones de solución de pasta base de coca.

También fueron encontrados 260 kilogramos de urea, 25 kilogramos de cal, 50 kilogramos de cemento y 30 kilogramos de hoja de coca.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que surgió de las antiguas autodefensas, y opera en múltiples regiones del país, tiene unos 9.000 integrantes dedicados principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, incluido el control de rutas como la selva del Darién en la frontera colombo-panameña.

Desde mediados de 2025 el Gobierno nacional mantiene diálogos con esa organización en Catar, en un intento por buscar un sometimiento a la Justicia que pueda conducir a la desmovilización de sus miembros.