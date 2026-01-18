En las grandes ciudades de Colombia y algunos de los municipios de grandes poblaciones la motocicleta se ha convertido en el principal medio de transporte de los ciudadanos, sea para trasladarse hacia sus trabajos o lugares de estudio, o como parte de su oficio.

Lo que deben conocer los motociclistas es que ya empezó a regir una ley que sanciona a los que hagan mucho ruido. Se trata de la Ley 2450 de 2025, también conocida como Ley contra el ruido, que busca controlar la contaminación acústica estableciendo un límite de 86 decibeles para estos vehículos de dos ruedas.

De acuerdo a la norma, el objetivo de esta medida es establecer los lineamientos de diagnóstico, evaluación y gestión integral de las vibraciones para proteger la salud pública, el ambiente y la convivencia.

Tipos de multas para los motociclistas por contaminación auditiva

Multa C28

Va dirigida a los vehículos que circulan con los dispositivos que alteran el ruido, como resonadores y escapes modificados o dañados. También habla del uso indebido de sirenas o luces de emergencia. La infracción puede ser entre los $604.000 y los $711.750.

Multa D17

Esta infracción está dirigida a los conductores que excedan los límites de ruido o contaminación en vehículos. Las autoridades pueden imponer comparendos que rondan los $1.208.000.

Dentro de la ley también existen sanciones para quienes perforan el silenciador o retiren elementos que disminuyen el ruido de motocicletas y automóviles.

La advertencia de las autoridades es que no se necesita una revisión técnica para verificar este tipo de modificaciones y luego imponer las sanciones.

La idea final es que la ley ayude a disminuir la contaminación auditiva producida por los vehículos de dos ruedas para una mejor convivencia de la comunidad en general en todo el territorio nacional.