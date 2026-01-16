A través de un comunicado, los gobernadores del país confirmaron que desconocerán el decreto de emergencia económica ordenado por el Gobierno nacional, con lo cual los mandatarios, tras una reunión en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FND), aseguraron que desconocen esta normativa y, en otras palabras, coinciden en una ‘rebelión’ contra el Ejecutivo.

Asimismo, señalaron que el decreto, anunciado por el presidente Gustavo Petro, “pone en riesgo la estabilidad financiera” de los territorios, por lo que solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional.

Ante la negativa, el Ministerio de Hacienda respondió este jueves a los gobernadores, quienes no aplicarán dicho decreto, específicamente por el impuesto a licores, que la medida “no afecta las rentas de los departamentos”, y citó a los mandatarios a una mesa de trabajo el lunes 19 de enero para aclarar inquietudes.

De igual manera, la cartera enfatizó que las medidas adoptadas por el Gobierno “tienen por objeto obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para afrontar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, ni la prestación de servicios esenciales”.

“El Decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración, por parte de los Departamentos garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo los principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”, añade el comunicado.

Además, el Ministerio de Hacienda explicó que “las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte”.