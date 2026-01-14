En la antesala de los últimos meses de su mandato, el presidente Gustavo Petro avanza en una reconfiguración de su equipo más cercano en la Casa de Nariño. Los movimientos incluyen salidas, reubicaciones y nuevos nombramientos con el objetivo de acelerar la gestión gubernamental en el tramo final.

Lea más: Jorge Lemus presentó su renuncia irrevocable a la Dirección Nacional de Inteligencia

Según lo conocido por el medio Semana, confirmaron que el mandatario ya comenzó a comunicar personalmente varias de estas decisiones a algunos de sus funcionarios. Entre los cambios más relevantes estaría la salida del ministro de la Igualdad, Juán Florián, a quien el presidente le solicitó formalmente su carta de renuncia desde el pasado lunes 12 de enero.

Florián, quien llegó a esa cartera tras una tensa relación con la vicepresidenta Francia Márquez (primera ministra de Igualdad), permanece a la espera de una definición sobre su futuro dentro del Ejecutivo. Aunque el jefe de Estado lo respaldó públicamente en distintas ocasiones, su gestión ha sido cuestionada por sectores políticos que hablan de baja ejecución y controversias internas.

Ver más: Ministro de Defensa desmintió el uso del software Pegasus y afirmó que el minjusticia, Andrés Idárraga, fue víctima de “información falsa”

Uno de los antecedentes que rodean la cartera es el paso de Ospina por el Ministerio de la Igualdad, del que salió el 4 de julio de 2025 tras denuncias por una presunta agresión física contra una contratista. Pese a ello, posteriormente fue designado viceministro de las Mujeres, decisión que generó rechazo del sindicato de la entidad, sin éxito.

La eventual salida de Florián tomó por sorpresa a varios sectores. Mientras algunos atribuyen la decisión a la falta de resultados, otros señalan manejos polémicos en el uso de los recursos del ministerio.

La congresista Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, fue una de las voces críticas y afirmó que, “hoy el presidente le pide la renuncia a Florián por lo mismo que ya le habíamos advertido: no ejecutó nada y en cambio sí andaba en jugaditas varias con los recursos de la entidad. La terquedad del presidente solo le ha llevado a rodearse de los peores. Haga lo que haga ahora, este gobierno ya se acabó y quedará reducido a una más de las promesas incumplidas de este gobierno para las poblaciones más necesitadas”.

Lea también: “Mi hijo ya fue condenado por el país”: madre de Juan Carlos Suárez, señalado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno

Los cambios no se limitan al Ministerio de la Igualdad. El medio Semana también conoció que, desde hace una semana, Petro había notificado la salida del director nacional de inteligencia (DNI), a quien el presidente le habría comunicado su decisión inicialmente por vía telefónica este miércoles 14 de enero y luego de manera presencial en la Casa de Nariño. Aunque dejará el cargo, continuará vinculado al Gobierno en una nueva responsabilidad que será anunciada en las próximas horas.

En el reemplazo de Lemus, llegaría René Guarín, exintegrante del M-19 y hombre cercano al círculo político del presidente.

Por otro lado, también se suma la renuncia de Angie Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y secretaria general de la Casa de Nariño. En un mensaje público, Rodríguez aseguró que su salida fue voluntaria y que asumirá un nuevo reto como gerente en propiedad del Fondo Adaptación.

No olvide leer: Corte amplía el fuero de los prepensionados: no podrán ser despedidos a menos de tres años de pensionarse, así tengan las semanas de cotización

“Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como gerente en propiedad del Fondo Adaptación”, manifestó Rodríguez.

No obstante, versiones internas señalan que el presidente le habría pedido la renuncia semanas atrás, luego de un desacuerdo relacionado con el cumplimiento de directrices presidenciales.

De interés: Mintrabajo afirma que se negó la medida cautelar que buscaba suspender el incremento del salario mínimo

Finalmente, en la Casa de Nariño hay expectativa por los próximos anuncios. Todo indica que el presidente Petro continuará ajustando su equipo con la intención de oxigenar la administración y acelerar la ejecución de los proyectos prioritarios antes de concluir su mandato.