Unidades de la Policía lograron la incautación de 100 kilos de marihuana que se encontraban en una bodega de envíos nacionales del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. El hallazgo se dio en medio de un operativo de control en el participó ‘Kira’, una canina entrenada para la detección de narcóticos.

Leer más: Minjusticia descarta proceso judicial contra Petro en EE. UU. y respalda denuncias contra congresistas

Las autoridades indicaron que la canina reaccionó emitió una señal de alerta tras olfatear una de las encomiendas que se encontraba en el lugar. Ante ello, los uniformados hicieron la respectiva inspección física de las dos cajas en las que se encontraba en material ilícito.

Policía Nacional/Cortesía

En el interior de las cajas se encontraban varios paquetes envueltos en vinipel, que contenían una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana.

Le puede interesar: Menor de 12 años murió tras la caída de una grúa durante la obra de un puente

De acuerdo con la Policía, fueron incautados 166 paquetes que tenían como lugar de origen la ciudad de Armenia y estaban destinados a Santa Marta.

El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales. Por su parte, las autoridades avanzan en las verificaciones para determinar quienes estarían involucrados en el envío.