En medio de un acto simbólico de Navidad con personas en condición de calle, el presidente Gustavo Petro introdujo este miércoles una referencia a las críticas del mandatario estadounidense Donald Trump, al afirmar que incluso desde el exterior ha sido objeto de señalamientos, mientras defendía el sentido social de su administración.

La alusión del jefe de Estado se produjo durante el Encuentro de Navidad para personas en condición de calle, realizado en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Allí, Petro pronunció un breve discurso ante los asistentes, en el que hizo varias declaraciones, entre ellas algunas dirigidas a su homólogo norteamericano.

La respuesta de Petro ocurre días después de que Donald Trump lo calificara como “un alborotador” y le advirtiera que “más le vale andarse con cuidado”, declaraciones que marcaron un nuevo cruce verbal entre el líder republicano y el jefe de Estado colombiano.

“Hasta el señor Trump me calumnia”

Al dirigirse a los asistentes, Petro insistió en que su Gobierno prioriza a los sectores más vulnerables, aun en medio de críticas y cuestionamientos.

“Nosotros, el gobierno del cambio, los consideramos los primeros. Así nos pongan presos, así nos persigan, así nos calumnien, hasta el señor Trump me calumnia, pero ustedes en mi corazón son los primeros y así lo hemos demostrado”, afirmó.

El presidente no profundizó en las declaraciones del exmandatario estadounidense, pero utilizó la mención como parte de un mensaje más amplio sobre las dificultades que, según dijo, enfrenta su proyecto político.

Este fue el mensaje de Navidad que envió el presidente Petro

Durante el encuentro, el mandatario evocó la figura de San Francisco de Asís y explicó el significado de un símbolo que porta en su muñeca derecha. Indicó que no se trata de una cruz, sino de la última letra del arameo, idioma que, según explicó, hablaba Jesús y que fue adoptada como emblema por el santo.

En ese contexto, recordó la frase “los últimos serán los primeros”, que, afirmó, ha sido una guía para su Gobierno, aunque reconoció que no todos comprenden ese mensaje.

“El arameo y su última letra fue recogido como símbolo por San Francisco de Asís. (...) los últimos serán los primeros. Eso ha sido este Gobierno o intento que sea, algunos no entienden el mensaje”, dijo el mandatario.

Petro también mostró una chaqueta que, según relató, fue elaborada por habitantes de calle y entregada como obsequio, señalándola como ejemplo de superación personal. En la parte final de su intervención, hizo un llamado a la libertad, la fraternidad y al rechazo de la codicia.

“El ser humano vence siempre las dificultades. En latín se dice, ad astra, ad asperus, entre las estrellas, a pesar de las dificultades. Así que vamos a las estrellas. Eso hay que meterlo en el chip cerebral, cada uno, cada una, para poder ser cada día mejores y no dejarnos esclavizar, porque los seres humanos somos libres. Hombres libres, mujeres libres. (...) Aquí tiene que nacer también la libertad, porque la libertad nace primero en los pobres, en los y las que trabajan y no quienes se degeneran por la codicia”, precisó.

Y agregó: “seamos hermanos y hermanas, nunca nos dejemos ganar de la codicia, porque, entonces, el corazón será ganado por la vida y por el amor y todos nosotros necesitamos vida y amor, no oscuridad ni miedo. No que nos peguen, sino que te enseñen, y es la hora del saber”.

El evento concluyó con un almuerzo en la Casa de Nariño, donde el presidente compartió una bandeja paisa con los asistentes, acompañado por sus hijas Andrea y Antonella y su madre, Clara Nubia Urrego.