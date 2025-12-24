El director de la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo), Jerónimo Castro, informó que el Programa Crédito Beca dejará de recibir recursos del Gobierno nacional a partir de 2026.

El Programa Crédito Beca es una iniciativa de apoyo económico (ofrecida en dólares americanos) para profesionales nacionales con excelencia académica que tienen el deseo de ampliar su trayectoria profesional con estudios de maestría o doctorado en universidades del exterior.

El objetivo del programa es fomentar el retorno del talento humano preparado en el exterior para trabajar en las regiones, la academia y el sector público del país.

Jerónimo Castro destacó que durante dos décadas ininterrumpidas el Programa Crédito Beca de Colfuturo contó con recursos del Gobierno nacional, lo cual permitió seleccionar a cerca de 25.000 colombianos y colombianas para adelantar estudios de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo, con el propósito de que regresaran a contribuir al desarrollo de Colombia.

“De manera conjunta, el Estado y Colfuturo comprometimos USD 892 millones para este fin, consolidando el programa más grande en su tipo en América Latina y uno reconocido internacionalmente por el compromiso y la excelencia académica de las personas que ha apoyado”, agregó en un comunicado.

Sin embargo, informó que la promoción 2025 será la última que recibirá recursos del Gobierno nacional.

“A partir de 2026 enfrentaremos una nueva etapa, que nos exige definir cómo operar en solitario. Para adaptarnos a esta nueva realidad, hemos venido trabajando en el diseño de nuevas condiciones y en la obtención de financiación adicional para el Programa Crédito Beca. En los primeros meses de 2026 anunciaremos públicamente el resultado de estos esfuerzos”, sostuvo.

Explicó además que las personas beneficiarias del programa que se encuentran estudiando, así como aquellas que están próximas a iniciar sus posgrados, mantendrán las mismas condiciones vigentes al momento de su selección.

“Colfuturo tiene asegurados los recursos necesarios para cumplir cabalmente con todos y cada uno de estos compromisos”, concluyó.