La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 17 años y seis meses al oficial de Migración Colombia, Didier Orlando Palacios Pinilla, por su participación en una red de tráfico de migrantes.

La investigación disciplinaria reveló que Palacios Pinilla, adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia en Antioquia y con funciones en el Puesto de Control Migratorio Marítimo, facilitó la salida irregular de ciudadanos ecuatorianos hacia Panamá y Estados Unidos.

Para cometer estos actos ilícitos, el funcionario hizo uso indebido de sellos oficiales y falsificó documentos públicos, permitiendo así el paso ilegal de migrantes por el territorio nacional.

La Procuraduría determinó que Palacios Pinilla incumplió de manera grave sus deberes como servidor público, afectando los intereses del Estado y obstaculizando la labor de Migración Colombia. Su conducta fue calificada como falta disciplinaria gravísima cometida con dolo, es decir, con plena conciencia de su ilicitud.

Esta decisión en primera instancia envía un mensaje claro sobre la lucha contra el tráfico de migrantes y la corrupción al interior de las instituciones públicas. La Procuraduría General de la Nación continuará vigilante para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley en todos los niveles de la administración pública.

Desarticularon red de tráfico de migrantes

En agosto de este año, el Gaula Militar, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, Migración Colombia y la Embajada de EE. UU., logró la captura de 11 personas presuntamente vinculadas a red transnacional dedicada al tráfico de migrantes y falsificación de documentos.

Las capturas se lograron en diferentes ciudades y municipios del país (Barranquilla, Soledad, Malambo, Valledupar y Medellín).

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, señaló que entre los capturados hay tres servidores públicos “que habrían facilitado el paso irregular de personas mediante la expedición de documentos falsos”.

Asimismo, la operación permitió el rescate de tres personas, entre ellas 2 ciudadanas ecuatorianas y 1 dominicana, quienes ya reciben atención y acompañamiento especializado.