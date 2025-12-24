El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se pronunció este miércoles sobre el comunicado emitido por Colfuturo en el que anunció que el Programa Crédito Beca dejará de recibir recursos del Gobierno nacional a partir de 2026.

Lea: Desde 2026 Colfuturo no recibirá recursos del Gobierno para otorgar créditos y becas en el exterior

La cartera ministerial indicó que es "absolutamente falso" que el Gobierno haya comunicado a Colfuturo que desmontará el apoyo al programa de crédito beca.

“El Gobierno nacional continúa con el apoyo a la formación de alto nivel del país (apoyos financieros para maestrías y doctorados). No es cierto que se esté desfinanciando la formación de alto nivel en Colombia. En el 2026 se abrirá una nueva convocatoria que permitirá a los colombianos postularse a apoyos financieros para hacer maestrías y doctorados en el exterior y en el país”, sostuvo.

Explicó que el Gobierno de Gustavo Petro heredó de gobiernos anteriores el CONPES 3862 para la formación en maestrías y doctorados “que con nombre propio obligaba a entregarles los recursos de estos apoyos a Colfuturo, que es una entidad privada, para que los operara”.

Lea: Presidente Petro confirma que comenzó a regir el pago de los recargos nocturnos a partir de las 7:00 p. m.

Aseguró que a la fecha Colfuturo cuenta con cerca de 18 millones de dólares girados por el Ministerio en fiducias y cuentas fuera del país, de saldos disponibles para la financiación de beneficiarios activos.

Sin embargo, ahora el Gobierno quiere dejar de priorizar a un solo operador privado para administrar los recursos públicos destinados a la financiación de programas de maestría y doctorado.

“Por ello, se ha implementado una transición hacia un esquema de competencia que da prevalencia a lo público, orientado a optimizar el uso de los recursos y a ampliar el beneficio para las y los beneficiarios”, agregó MinCiencia.

Lea: Petro invitó a retornar al país a los colombianos que residen en Argentina, Chile y EE. UU.: “Viven mejor acá”

Cuestionó que bajo el esquema de Colfuturo, entre 2014 y 2022, cerca del 80 % de los beneficiarios de programas de formación de alto nivel se concentró en 14 departamentos y Bogotá, y alrededor del 60 % pertenecía a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6.

#ComunicadoPúblico | MinCiencias informa a la opinión pública, a propósito del comunicado emitido el día de ayer por Colfuturo, que no se ha desfinanciado la formación de alto nivel en el país y que el Gobierno nacional, liderado por el presidente @petrogustavo, gantizará la… pic.twitter.com/sXZz6cyu74 — MinCiencias Colombia (@MincienciasCo) December 24, 2025

El Programa Crédito Beca es una iniciativa de apoyo económico (ofrecida en dólares americanos) para profesionales nacionales con excelencia académica que tienen el deseo de ampliar su trayectoria profesional con estudios de maestría o doctorado en universidades del exterior.

El objetivo del programa es fomentar el retorno del talento humano preparado en el exterior para trabajar en las regiones, la academia y el sector público del país.