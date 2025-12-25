Cuatro ciudadanos venezolanos fueron hallados sin vida al interior de una vivienda arrendada en el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades y cuya principal hipótesis apunta a una posible intoxicación por inhalación de gas propano.

Le puede interesar: “Hasta el señor Trump me calumnia”: Petro en mensaje de Navidad desde la Casa de Nariño

“Cuatro personas jóvenes, de entre 20 y 30 años de edad, perdieron la vida intoxicadas por inhalación de gases peligrosos”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

El mandatario explicó en un video que los cuatro fallecidos vivían en el mismo lugar y estaban “consumiendo licor, se quedaron dormidos y la estufa, por alguna razón, estaba prendida”.

Vea aquí: Ecuador mantendrá abierto solo un paso fronterizo con Colombia y Perú “por seguridad”

“Ya se ha hecho el trabajo por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con la inspección a los cadáveres y el levantamiento de los mismos; ya están estos cuerpos en Medicina Legal para aplicar las pruebas técnicas de rigor”, puntualizó Rey.

El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, dijo a medios locales que las víctimas residían en una vivienda arrendada en una zona caracterizada por la presencia de población migrante y trabajadores del sector agrícola.

Lea también: No se ha comunicado a Colfuturo que se desmontará el apoyo al programa de crédito beca: MinCiencia

Detalló que el hallazgo se produjo luego de que familiares de los fallecidos, al no tener contacto con ellos desde el domingo pasado, acudieron al inmueble durante la noche del martes 23 de diciembre.

Al ingresar a la vivienda, los familiares cerraron la válvula de la pipeta de gas ubicada en la cocina y después recorrieron las habitaciones.

Le sugerimos: Desde 2026 Colfuturo no recibirá recursos del Gobierno para otorgar créditos y becas en el exterior

En una de ellas encontraron a tres de las personas acostadas en sus camas, mientras que la cuarta fue hallada en el baño.

De acuerdo con el alcalde Casas, en la cocina del inmueble se encontraron varias ollas calcinadas sobre la estufa: “Las ollas y el contenido se encuentran totalmente calcinados”.