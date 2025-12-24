Vecinos del barrio Cartagena, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, alertaron a las autoridades por la posible desaparición de cuatro personas que no habían sido vistas desde el pasado domingo, 21 de diciembre y no tenían ninguna razón de ellas.

Lo que no esperaban es que dichas personas que habitaban en una misma vivienda de dicho sector estaban sin vida por una aparente intoxicación por gas.

De acuerdo con información proporcionada por vecinos del lugar, uno de ellos decidió acercarse al inmueble a indagar qué estaba ocurriendo y percibió un fuerte olor a gas, por lo que rompió una de las ventanas para poder ingresar.

El testigo pudo ver que en la parte posterior de la casa había algunas personas en el suelo y de inmediato dio aviso a la Policía. Cuando uniformados llegaron a la vivienda encontraron cuatro cuerpos sin vida. Al no ver signos de violencia ni desorden en el sitio como cerraduras forzadas o algun otro elemento que pudiera sugerir que se trató de un homicidio, se determinó que la causa de los fallecimientos fue un accidente doméstico, pues habría ocurrido un escape de gas dentro del inmueble,situación que habría permitido la acumulación del monóxido de carbono.

Lo que se sabe de las víctimas

De acuerdo con medios locales, las víctimas eran cuatro adultos de nacionalidad venezolana que residían en la vivienda desde hace algunos meses.

Aparentemente llegaron a este municipio de Cundinamarca con la intención de trabajar en el sector floricultor.

De momento sus identidades no se han confirmados, pero sobre los hechos, las autoridades indicaron que tres de las víctimas estaban tendidas en una de las habitaciones, mientras que la otra estaba en un baño de la vivienda.

Personal del CTI realizó los actos urgentes y el levantamiento de los cuerpos para confirmar la causa de los fallecimientos.

Riesgos de un escape de gas

Un escape de gas en una vivienda es una de las situaciones de emergencia doméstica más peligrosas que pueden ocurrir. El gas natural (metano) y los gases licuados del petróleo (propano o butano) son fuentes de energía excelentes y seguras cuando están contenidas, pero cuando se escapan, se convierten en una amenaza inminente.

Los riesgos principales se pueden clasificar en tres categorías: incendio/explosión, riesgos directos para la salud (asfixia) y el riesgo asociado del monóxido de carbono.

Autoridades han insistido en que las personas deben revisar periódicamente las instalaciones de gas, verificar el buen estado de estufas, mangueras y válvulas y ventilar adecuadamente en espacios cerrados.