A solo horas del día de Navidad, las autoridades portaron un nuevo accidente de tránsito que se registró en el sector de El Chispero, en jurisdicción del municipio de Remedios (Antioquia), justamente donde murieron 17 personas – entre ellas 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello— que se transportaban en un bus cuando regresaban de una excursión escolar en Tolú.

Las autoridades indicaron que en el siniestro vial se vieron involucrados un bus de servicio público y una motocicleta. Además, varias personas habrían resultado heridas.

Según testigos, el conductor del bus de servicios especiales se salió de la vía, a muy pocos metros del fatal accidente de los estudiantes, en el que el vehículo cayó a un abismo, a más de 80 metros. Debido a esto, habría chocado al motociclista, quien se encuentra entre los heridos.

Tras varios días del fatal accidente comenzaron a circular videos que han generado indignación al mostrar el saqueo de pertenencias de las víctimas en el lugar del siniestro.

El hecho se registró cuando el bus que transportaba a estudiantes recién graduados, de regreso a Bello tras una excursión académica, se salió de la vía y cayó por un abismo en una zona rural del nordeste antioqueño. Además de las víctimas fatales, varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de la región y del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Desde las primeras horas posteriores al accidente, las autoridades iniciaron labores de rescate y atención de las víctimas, así como las diligencias para establecer las causas del hecho, entre ellas el estado mecánico del vehículo.

El video que desató la indignación

En medio del duelo por la tragedia, nuevos videos difundidos en redes sociales mostraron una escena distinta a la del operativo de rescate. En las grabaciones se observa a varias personas recorriendo el lugar del accidente y revisando maletas y objetos personales que quedaron esparcidos tras el impacto.

En las imágenes se aprecia cómo los sujetos se llevan documentos, celulares, dinero y prendas de vestir, para luego retirarse del sitio con las pertenencias en su poder. El material audiovisual reforzó las denuncias de familiares que aseguraron que muchos objetos personales nunca fueron recuperados.