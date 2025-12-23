Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, más conocida como la mujer del disfraz azul, tiene orden de captura por su participación en el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, en la madrugada del 31 de octubre, en Bogotá.

Las autoridades siguen tras la pista de la mujer, luego de que varios testigos la señalaran de impulsar el ataque contra el estudiante, a manos de dos hombres, quienes ya se encuentran capturados. Por el momento, se desconoce el paradero de Kleidymar Fernández, oriunda de Venezuela.

En las últimas horas, la madre de la implicada, Tamara Sulbarán, dio detalles a El Tiempo sobre el caso y denunció amenazas en contra de su hija, de quien asegura no sabe en dónde se encuentra, pero reveló el último mensaje que le dejó.

En un chat, revelado por el medio antes citado, se lee un texto que escribió un sujeto llamado Juanchito AUC, en el que amenaza claramente a la familia de Kleidymar Paola. “Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, se lee.

Otro de los mensajes amenazantes, enviado el 13 de noviembre, fue: “Entonces, pedazo de basura, ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (…) Entreguen a esa maldita”.

Tamara Sulbarán indicó además, que en su momento le llegó una información sobre una persona que supuestamente pagó para que mataran a su hija, cuya amenaza estaría relacionada con el crimen de Jaime Esteban Moreno.

“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe a una organización que llaman Oficina Central del Norte, pero no sé ni siquiera qué significado tiene esa oficina”, señaló la madre de la implicada.

Por otra parte, Tamara aseguró que no sabe nada del paradero de su hija, y reveló lo último que ella le dijo antes de que se fuera de la casa.

“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré un mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”, narró la mujer.