Desde el pasado 16 de diciembre la empresaria Zulma Guzmán, señalada como presunta responsable de la muerte por envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, permanece en manos de las autoridades del Reino Unido tras ser rescatada del río Támesis, al parecer, en un intento de atentar contra su vida.

Luego que se conoció su paradero, las autoridades colombianas adelantaron los trámites correspondientes para solicitar la extradición de Guzmán Castro a Colombia, con el propósito de que responda por las acusaciones en su contra.

Sobre esto, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, reveló que las autoridades del Reino Unido no han dado la autorización para que la empresaria sea extraditada a Colombia.

“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo el funcionario.

Asimismo, afirmó que se espera que Guzmán Castro pise territorio colombiano antes de finalizar el año 2025; sin embargo, se está a la expectativa de los recursos que instaure la defensa.

“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, sostuvo.

¿Cómo hallaron a Zulma Guzmán?

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó en un comunicado que sus efectivos atendieron una llamada de aviso de una mujer “en situación de peligro” cerca del Puente de Battersea, al suroeste de la capital británica, sobre las 06:45 hora local -misma hora GMT- del pasado martes 16 de diciembre.

“La Unidad Policial Marítima de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 GMT y fue trasladada al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, añadieron las autoridades londinenses.

Medios británicos afirman que Guzmán habría llegado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre pese a estar prófuga de la justicia y tener sobre ella una orden de búsqueda internacional -o ‘Notificación Roja’- por parte de la Interpol emitida a principios de este mes.

Guzmán está acusada del asesinato de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, después de ingerir dos frambuesas envenenadas con talio, un tóxico metal incoloro, en abril de este año en Bogotá. La empresaria niega el crimen.

La ruta de Zulma Guzman para escapar de Colombia y llegar a Londres

Las autoridades colombianas detallaron que mediante un análisis de información técnica se logró reconstruir el recorrido de Guzmán Castro fuera del país. Primero estuvo en Argentina, luego en Brasil, después a España y finalmente a Inglaterra.

“Las autoridades del Reino Unido habían emitido una orden de arresto, luego de establecer por parte de la policía británica y colombiana la presencia de esta mujer en su país en atención a la solicitud de captura elevada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, tras la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL”, se lee en un comunicado de la Interpol Colombia.

Se agrega: “El día martes 16 de diciembre se logra dar con la ubicación de la señora Zulma Guzmán Castro en la ciudad de Londres. De acuerdo con la información aportada por las autoridades londinenses e INTERPOL Reino Unido, fue confirmado que ese día, hacia las 06:45 am, la Policía Metropolitana de Londres recibió un reporte de que una ciudadana se encontraba en situación de angustia en inmediaciones del puente de Battersea. La Unidad de Policía Marítima recuperó a la mujer del agua a orillas del río Támesis a las 07:14 am, siendo trasladada a un centro hospitalario, donde se determinó que sus lesiones no eran mortales ni generaron afectaciones permanentes. Actualmente, permanece hospitalizada y bajo custodia, en aplicación de la Ley de Salud Mental del Reino Unido”.