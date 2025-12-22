Continúan los dardos entre distintas corrientes políticas de izquierda en el país en medio de la campaña electoral: el candidato Carlos Caicedo, refiriéndose al escándalo de corrupción de la Ungrd, aseveró que el gobierno del presidente Gustavo Petro está enterrando la izquierda colombiana.

“La medida de aseguramiento contra los exministros Bonilla y Velasco es un hecho grave. Golpea la confianza ciudadana, se suma al escándalo de la Ungrd y confirma una crisis que no puede minimizarse. La corrupción no es ingenuidad administrativa ni excusa burocrática. Es una traición al mandato popular, más grave aun cuando proviene de un proyecto que prometió cambiar la historia del abuso en el poder”, escribió el ex gobernador del Magdalena en sus redes sociales.

Agregó en este sentido el aspirante que en el gobierno de Petro “la experiencia es clara: tolerar o pactar con la politiquería tradicional termina contaminándolo todo, incluso los proyectos que nacen con banderas de cambio. (...) No basta con llegar al poder. Hay que ejercerlo con coherencia y con distancia clara frente a la corrupción, venga de donde venga.

Esa es la única manera de honrar al pueblo y construir una transformación verdadera y duradera. Esa es la izquierda que Colombia necesita".

Y concluyó Caicedo que “este episodio es el resultado de que el presidente @petrogustavo haya acogido y criado una banda que no tiene nada que ver con el progresismo; les dio alas y están enterrando la izquierda en Colombia”.