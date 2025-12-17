La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y secretaria general de la Presidencia, Angie Rodríguez, renunció como superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS.

Esto al denunciar que es víctima de una aparente campaña de desprestigio en su contra y que al parecer se está haciendo uso indebido de su nombre para el cobro irregular de dineros en entidades de salud intervenidas por el Estado.

En una misiva al presidente Gustavo Petro, la funcionaria advirtió que los señalamientos y presuntas maniobras fraudulentas en su contra hacían insostenible su permanencia en esa función.

Así mismo, señaló que radicó una denuncia formal ante las autoridades competentes contra persona indeterminada, con el fin de que se investigue quiénes estarían utilizando su nombre de manera fraudulenta al acudir a entidades de salud intervenidas para cobrar dineros, invocando supuestamente su posición y cercanía con el Ejecutivo.

“En días pasados radiqué una denuncia ante las autoridades competentes ante persona indeterminada para que ellos investiguen quiénes están utilizando de manera indebida mi nombre para cobrar dineros en las EPS intervenidas del país”, afirmó la funcionaria, y agregó que estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de una serie de hostigamientos, persecuciones y montajes en su contra.