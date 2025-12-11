BOGOTÁ. En respuesta a los señalamientos de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Angie Rodríguez, de presuntas irregularidades en contratos de La Mojana, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, Carlos Carrillo, advirtió que esas denuncias ya las había hecho él y afirmó que le entregaron el Fondo Adaptación a “politiqueros”.

Lea: Directora del Dapre, Angie Rodríguez, acusó a Carlos Carrillo de malos manejos en contratos millonarios de La Mojana

“Los contratos que hoy menciona Angie Rodríguez como la gran revelación fueron advertidos por mí y están en conocimiento de los organismos de control. Se declaró desierto un contrato de consultoría para el proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana por $56.000 millones. En ese contrato se recibieron alertas por riesgos de corrupción, se advertía un presunto favorecimiento a un contratista. Finalmente ningún oferente cumplió”, aseveró el funcionario en sus redes sociales.

Así mismo, reportó que la Ruta del Arroz y MojanIA venían estructurados desde la gerencia anterior: “MojanIA ya estaba adjudicado y en la Ruta del Arroz detectamos serios incumplimientos del contratista que denunciamos de inmediato a los organismos de control”.

Lea: Carlos Carrillo critica candidaturas de implicados en el escándalo UNGRD

Carrillo fue más allá y advirtió que la información que hoy se presenta proviene “de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo. Rojas volvió a acercar al Fondo a grupos políticos en abierta contravía a las órdenes del presidente @petrogustavo”.

Criticó que “la puesta en escena de la señora Rodríguez no tuvo en cuenta el informe de gestión que presenté y nunca tuvo objeciones ni solicitudes de aclaración por parte de la gerencia que lo recibió. En cuanto se dio el cambio en la gerencia, me puse a la orden de Angie Rodríguez para aclarar las dudas que tuviera”.

Y concluyó el director de la Ungrd: “Me ratifico en que entregaron el Fondo Adaptación como fortín a polítiqueros. Si algo demuestran estas ‘revelaciones’ es precisamente eso: denunciamos a tiempo cómo habían capturado el Fondo, y por eso reaccionan como reaccionan. Mi informe de gestión y el de mi equipo están disponible para los organismos de control y para la opinión pública en general”.

Lea: Canciller Villavicencio afirmó que Colombia estaría dispuesta a dar asilo a Nicolás Maduro

“Lamento que estas intrigas palaciegas trasciendan de esta forma a la opinión, desgastan al Gobierno y me hacen perder tiempo valioso en momentos en que la misionalidad de la entidad demanda de mi atención”, sentenció Carrillo.

Rodríguez Fajardo, quien también funge como gerente encargada del Fondo Adaptación, denunció irregularidades y baja ejecución en la entidad, creada para la recuperación y reconstrucción post-desastres naturales.

La funcionaria presentó un informe con alertas sobre retrasos, fallas en la gestión y riesgos de pérdida de recursos en proyectos clave como La Mojana y el Fenómeno de La Niña, varios de ellos ejecutados bajo la anterior gerencia del Fondo Adaptación, vinculado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Sngrd.

Asimismo, Rodríguez señaló que hay recursos millonarios sin ejecutar, riesgos de pérdida presupuestal, obras inconclusas y decisiones administrativas cuestionadas durante la gerencia de Carrillo, a quien acusó de malos manejos en contratos millonarios de La Mojana, específicamente en proyectos estratégicos relacionados a la recuperación de la región.

La directora del Dapre reportó en su informe que mientras la ejecución de las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, alcanzaron un 90%, los trabajos en La Mojana solo llegaron al 3%.

Y manifestó que hay contratos sin avance y alertas omitidas por control interno, asegurando que hay una “sospecha de falta de transparencia”.