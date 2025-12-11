La canciller Rosa Villavicencio afirmó este jueves 11 de diciembre que Colombia estaría dispuesta a otorgar asilo político al presidente venezolano Nicolás Maduro, esto en medio de la tensión diplomática que se agudiza con el gobierno de Estados Unidos.

Según la funcionaria esto sería posible solo si la salida de Maduro del poder se hace como parte de una transición negociada, pues considera que ante la coyuntura actual, la negociación es fundamental.

“Si esa salida implica que él debe vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no”, dijo Villavicencio, durante la Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental en San Andrés, en diálogo con ‘Caracol radio’.

Asimismo, la funcionaria dejó en claro que el asilo es una “figura universal” y que Colombia aboga por la negociación y el diálogo diplomático.

Además, aclaró que Colombia no está actuando como mediador directo en la salida de Maduro; sin embargo, estaría dispuesta a intervenir si las partes involucradas lo solicitan.

De acuerdo con Villavicencio, el gobierno de Trump y el gobierno de Maduro han sostenido diálogos confidenciales, por lo que Colombia insiste en un acuerdo.

“Por ahora entendemos que ellos están hablando, que es algo confidencial y pues abogamos porque a un acuerdo y pueda resolverse ya esta situación de tensión”, indicó.