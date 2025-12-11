Angie Rodríguez Fajardo, directora del Dapre y gerente encargada del Fondo Adaptación, denunció irregularidades y baja ejecución en la entidad, creada para la recuperación y reconstrucción post-desastres naturales.

La funcionaria presentó un informe con alertas sobre retrasos, fallas en la gestión y riesgos de pérdida de recursos en proyectos clave como La Mojana y el Fenómeno de La Niña, varios de ellos ejecutados bajo la anterior gerencia del Fondo Adaptación, vinculado al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD).

Asimismo, Rodríguez señaló que hay recursos millonarios sin ejecutar, riesgos de pérdida presupuestal, obras inconclusas y decisiones administrativas cuestionadas durante la gerencia de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Angie Rodríguez acusó a Carrillo de malos manejos en contratos millonarios de La Mojana, específicamente en proyectos estratégicos relacionados a la recuperación de la región.

La directora del Dapre reportó en su informe que mientras la ejecución de las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, alcanzaron un 90%, los trabajos en La Mojana solo llegaron al 3%.

Manifestó que hay contratos sin avance y alertas omitidas por control interno, asegurando que hay una “sospecha de falta de transparencia”.