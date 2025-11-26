Por orden de un juez, el presidente Gustavo Petro se retractó por su polémica frase sobre el clítoris de la mujer, emitido el pasado 17 de septiembre, durante un consejo de ministros.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro y, si sabe acompasarlo, será una gran mujer”, dijo en su momento el mandatario colombiano.

La frase se habría dado en el contexto de la suspensión provisional del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, quien no asistió al encuentro de ministros en esa fecha, debido a la decisión provisional del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de frenar su nombramiento, argumentando una violación a la Ley de Cuotas.

El comentario desató una ola de críticas en contra del jefe de Estado por parte de diferentes sectores políticos y sociales.

A raíz de este descontento, una ciudadana interpuso una acción de tutela para que el presidente Petro se retractara, argumentando que esa declaración vulneró sus derechos fundamentales y los de su hija, quien también escuchó lo mencionado por el jefe de Estado.

La ciudadana, además, aseguró que “al ver estas transmisiones oficiales junto con mis hijos, intento que comprendan la importancia de la política y la democracia. Pero cuando el discurso público se llena de calificativos odiosos, insultos, comentarios racistas, misóginos o clasistas, se distorsiona la enseñanza”.

Por esto, un juez de Bogotá acogió la acción de tutela y le ordenó al mandatario retractarse públicamente de sus declaraciones emitidas durante el consejo de ministros.

“Ordénese al accionado presidente de la República, señor Gustavo Petro Urrego que en el término de cinco días contados a partir de la notificación de la presente providencia se retracte y presente excusas públicas a la señora Tatiana Echavarría Arango e hija”, se lee en la decisión del despacho judicial.

Además, el juez Milton Miranda sostuvo que deberá retractarse ante “todas las mujeres colombianas que se hayan sentido agraviadas” por dicha declaración, considerada como sexista, tal y como determinó el despacho: “En efecto, la expresión reproduce estereotipos de género, de tipo sexista y patriarcal que afectan directamente la integridad moral, la dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres”, se lee.

Petro se retracta

En cumplimiento con la orden judicial, el presidente Petro compartió una grabación en la que se rectificó por su frase sobre el clítoris de la mujer.

“Bajo el cumplimiento de las decisiones judiciales que invitan a la reflexión y a la construcción, rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra”, dijo el presidente Petro, justamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Reconozco que esa forma de expresarme fue desafortunada, pero científica. Y que al hacerlo, di pie a que se entendiera una reducción de lo que nunca debe reducirse: la grandeza integral de las mujeres”, agregó.

El mandatario también se disculpó con Echavarría, quien presentó la acción en su contra.

“Me disculpo con Tatiana Echavarría, su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas por las palabras. Todo lo contrario, siempre estaré para apoyarlas y defenderlas (…) Las palabras de la ciencia y la ciencia es la base de la libertad”, expresó.

“Tiene que quedar clara mi convicción profunda de que ninguna mujer debe ser mirada, tratada ni valorada de forma fragmentada. Ninguna es solo su cuerpo, ninguna es solo su mente, ninguna es su rol familiar o laboral. Cada mujer es un universo y merece que el Estado, los medios, la escuela y la política la nombren de esa manera, como ser total, digno y libre”, puntualizó.