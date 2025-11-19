Un nuevo ataque contra la Policía se perpetró este miércoles 19 de noviembre en el departamento del Cauca. Se conoció que las disidencias de alias Iván Mordisco atentaron contra una estación de la institución en el municipio de Jambaló, Cauca.

Leer más: “Quiso matarme por órdenes mafiosas”: presidente Petro denunció amenazas de alias Iván Mordisco

Al parecer, miembros de la disidencia – con megáfono en mano – anunciaron los ataques contra la estación de Policía, por lo que pidieron a la población civil que reside cercana a las instalaciones evacuar sus viviendas.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, compartió en sus redes sociales un video en el que se ve a los guerrilleros caminando por las calles, usando un megáfono, advirtiendo a la comunidad sobre el ataque, mientras al fondo se escuchan disparos.

Lea además: ELN se atribuyó ataque a Batallón Bolívar, en Tunja, usando volqueta cargada de explosivos

El hostigamiento habría iniciado desde las 5:00 de la mañana de este miércoles. “La población reporta temor, interrupción de actividades y riesgo para viviendas, sedes educativas y procesos comunitarios.”

⛔️Alerta en #Jambaló, Cauca

Desde las 5:00 a. m. se registran fuertes hostigamientos y detonaciones en el casco urbano.



La población reporta temor, interrupción de actividades y riesgo para viviendas, sedes educativas y procesos comunitarios. pic.twitter.com/LKepQ26wUt — Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (@CRIC_Cauca) November 19, 2025

Asimismo, la CRIC reportó hostigamientos en el municipio de Silvia contra los uniformados, por lo que hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo y la ONU.

Lea aquí: “Es posible un acuerdo con el Clan del Golfo antes de fin de gobierno”: canciller Rosa Villavicencio

“Tras los hechos en #Jambaló, ahora se registran hostigamientos en Silvia, #Cauca, en cumplimiento de órdenes de las estructuras criminales bajo el mando del narcoterrorista Iván Mordisco.”, se lee en la publicación.