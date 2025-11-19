El presidente Gustavo Petro se refirió recientemente a las amenazas de muerte que, según él, ha recibido por parte de alias Iván Mordisco. El jefe de Estado aseguró que las intimidaciones no son nuevas, ya que desde años viene intentando asesinarlo.

Este pronunciamiento de Petro fue en respuesta a un reciente video del jefe de las disidencias de las Farc, en el que habló de realizar “juicios revolucionarios”.

“Ya me tenía amenazado de muerte desde hace años. Incluso quiso matarme por órdenes mafiosas en el desfile del 20 de julio del 2024”, manifestó el mandatario a través de su cuenta de X, señalando a alias El Runcho, un supuesto narcotraficante, como el comprador de cocaína de ‘Iván Mordisco’.

“Su comprador de cocaína, el señor Alirio Zárate, alias ‘el Runcho’, no es la clase obrera y para él trabaja y derrocha la vida de sus hombres y de los menores de edad combatientes por el negocio con él y con los compradores extranjeros del coltán colombiano”, añadió en el trino.

El mandatario también comparó la amenaza del grupo armado con los intereses políticos en su contra, mencionando a la oposición colombiana y a políticos estadounidenses.

“Los políticos colombianos uribistas y estadounidenses de la extrema derecha de la Florida me quieren encarcelar, ¿cuál la diferencia? Son la misma cosa: gobernanza mafiosa”, añadió en su cuenta de X.