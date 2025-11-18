La Registraduría informó este martes 18 de noviembre en un comunicado que un total de 91 comités de Grupos Significativos de Ciudadanos registraron candidaturas para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Esto tras cumplirse el plazo para la postulación de ciudadanos apoyados por firmas.

“Para esta elección, los comités deberán presentar un mínimo de 635.216 firmas válidas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil hasta el próximo 17 de diciembre, de acuerdo con el calendario electoral expedido el 29 de mayo de 2025”, indicó la entidad de la Organización Electoral.

Este número, explica el comunicado, equivale al 3% de los votos válidos obtenidos en la primera vuelta presidencial de 2022, cuando se registraron 21.173.842 votos.

Por ello, la Registraduría tendrá que verificar cerca de 59 millones de firmas hasta el 21 de enero de 2026, con el fin de determinar cuántos Grupos Significativos de Ciudadanos cumplen los requisitos establecidos en la Ley 996 de 2005.

“Para estos comicios, el número de comités inscritos superó ampliamente el de las anteriores elecciones presidenciales siendo la cifra más alta registrada desde la creación del mecanismo de inscripción por firmas”, concluye la información.