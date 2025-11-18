La acción disciplinaria en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la muerte de menores de edad en bombardeos contra grupos armados ya se radicó. Fue ante la Procuraduría General de la Nación.

La queja la radicó Pablo Bustos Sánchez, presidente y representante legal de la Red de Veedurías de Colombia, este martes 18 de noviembre.

En el documento se detalla que la queja disciplinaria en contra del ministro tiene que ver con la reciente muerte de menores de edad durante operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’ en el departamento de Guaviare, que dejaron al menos siete menores de edad muertos.

Hay que recordar que los menores de edad que murieron en Guaviare no son los únicos. En otros bombardeos, también contra grupos armados, también han muerto.

De acuerdo al director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, son 15 los menores de edad que se han identificado entre los muertos en operaciones de las Fuerzas Militares en Amazonas, Guaviare y Arauca desde agosto de este año. Esto luego de que el presidente Gustavo Petro hablara de 12 adolescentes fallecidos en los recientes bombardeos contra las disidencias de alias Iván Mordisco.

Petro insistió en que todos los menores fallecidos eran víctimas del reclutamiento forzado por parte de las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Según su mensaje, estos jóvenes fueron “llevados a las hostilidades” y privados de cualquier protección pese a estar en medio de un enfrentamiento.

Asimismo, el presidente afirmó que la conducta atribuida al jefe disidente constituye una violación al Estatuto de Roma, por lo que su gobierno presentará una denuncia formal ante instancias internacionales, calificándolo como “criminal de guerra”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, le ha pedido este lunes a Petro que suspenda los bombardeos “contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados”, pero el mandatario le contestado que no lo hará.

Por otro lado, se espera que el ministro Sánchez sea citado para una moción de censura en el Congreso de la República, para que responda por estos mismos hechos.