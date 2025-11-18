Continúa la polémica en el país por cuanta de la muerte de menores de edad en medio de bombardeos realizados por las Fuerzas Militares en contra de grupos armados como las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco.

De acuerdo al reporte presentado por Ariel Emilio Cortés, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, son al menos 15 los menores de edad que murieron en dichos bombardeos, registrados en Guaviare, Arauca y Amazonas.

Ante esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, salió al paso asegurando que tres de los menores en Guaviare no murieron por el bombardeo, sino en enfrentamientos contra el Ejército.

“En agosto no hicimos bombardeos contra menores de edad. Fue un combate contra esos grupos”, afirmó el ministro en Blu Radio en la mañana de este martes 18 de noviembre. Agregó que dichos menores estaban ya integrados a una estructura criminal vinculada a alias Chito o Dumber, que había atacado horas antes a tropas.

Sánchez, ante el informe de Medicina Legal, aseveró se trató de “una mala interpretación” y que ya le hice la aclaración al director de la entidad, quien dijo que revisaría y luego, si era necesario, haría la aclaración.

En cuanto al bombardeo en Puerto Santander, Amazonas, en 1 de octubre, Medicina Legal informó que murieron cuatro menores de edad. Denuncias de varios sectores aseguraron que entre los menores había una niña de 11 años, pero Sánchez negó esta versión.

“El reporte que me compartió Medicina Legal es de menores de 17, 14, 16 y 16 años”, dijo el ministro.

El ministro también indicó que el Gobierno no había informado sobre la muerte de menores de edad en bombardeos porque era Medicina Legal la que debía aclarar la situación y el informe apenas se reveló hace dos días.

También defendió que las Fuerzas Militares puedan realizar bombardeos y señaló que los menores de edad que han muerto en esta situación no son niños. “Las normas dicen que niños van de 0 a 12, y de 12 a 18 son adolescentes. Aquí no han muerto niños o niñas, son adolescentes”, mencionó.

Añadió: “Cualquier persona que se involucre en las hostilidades es un blanco legítimo”.