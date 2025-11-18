En la noche de este lunes festivo 17 de noviembre desconocidos lanzaron un artefacto explosivo cerca de un CAI en el oriente de Cali. El hecho no dejó personas heridas, pero un perro que estaba cerca del sitio resultó afectado.

De acuerdo el reporte preliminar, se trató de un artefacto explosivo de bajo poder. El hecho se registró en el barrio Charco Azul, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Se reportaron daños en infraestructura.

Se trata del tercer ataque con artefactos tipo granada registrado este mismo fin de semana en la ciudad de Cali. En la noche de este domingo 17 de noviembre se reportó un hecho similar en la sede de RCN y otro en la estación de Policía Los Mangos.

El hecho criminal en la sede de RCN no dejó personas lesionadas, pero sí daños en la infraestructura del medio de comunicación.

El mismo CAI del barrio Charco Azul fue atacado con explosivos en el año 2023, en ese entonces sin dejar personas lesionadas.

Hasta el momento la Policía de Cali tiene acordonada la zona y afirmó que ya empezaron las investigaciones para identificar a los responsables y dar con su paradero.