La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció este lunes que en un bombardeo llevado a cabo por las Fuerzas Militares el pasado 1 de octubre en el departamento de Amazonas resultaron muertos cuatro menores de edad.

“Me confirman que en el bombardeo en el Amazonas también murieron cuatro menores de edad, entre ellos niña de 11 años. Gustavo Petro, dele la cara al país y responda por el crimen de Estado que está cometiendo contra niños víctimas de reclutamiento forzado”, señaló la congresista en su cuenta de X.

Además, dio a conocer los nombres de las víctimas: Vanesa Martínez, Stiven Macuna, Alcides Abarca y Endy Tanimuca.

Niños bombardeados en Amazonas



Vanesa Martínez

Stiven Macuna

Alcides Abarca

Endy Tanimuca



Niña asesinada en Arauca



Estefany Coa



12 niños, en tres días y departamentos diferentes, CRIMEN DE ESTADO.



— Katherine Miranda (@KatheMirandaP) November 17, 2025

Tras conocerse esta denuncia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró su llamado al presidente Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que suspendan los bombardeos en zonas donde pueden haber menores de edad reclutados por grupos armados ilegales.

“1 adolescente mujer murió en el bombardeo de Arauca. 4 adolescentes en Puerto Santander - Amazonas, el 1o de octubre: 1 mujer y 3 hombres. Le insisto al Presidente de la República que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados”, dijo Marín.

1 adolescente mujer murió en el bombardeo de Arauca.



4 adolescentes en Puerto Santander - Amazonas, el 1o de octubre: 1 mujer y 3 hombres.



Le insisto al Presidente de la República que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados.



— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) November 17, 2025

Este ataque ocurrió más de un mes antes de que el presidente Gustavo Petro reconociera públicamente la muerte de menores en los bombardeos contra las disidencias de las Farc en distintos departamentos.

Según aseguró el mandatario este lunes, hasta la fecha han sido identificados 12 menores muertos en acciones recientes de las Fuerzas Militares contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare, Arauca y Amazonas, aunque este último departamento lo confundió con Caquetá en su publicación.

“En los bombardeos contra las discidencias de alias Mordisco lamentablemente murieron 4 adolecentes en Caquetá el 1 octubre 2025, 7 en Guaviare el 10 noviembre 2025 y 1 adolescente en Arauca el 13 noviembre 2025. Todos ellos víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales que los han llevado a las hostilidades y a quitarles la protección en las mismas”, indicó Petro.