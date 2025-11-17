El presidente Gustavo Petro rechazó este lunes la petición de la defensora del Pueblo, Iris Marín, de suspender los bombardeos contra las disidencias de las Farc por la muerte de menores de edad en estas operaciones militares.

Lea: Defensoría dice que habría más menores de edad muertos en otros bombardeos y pide al presidente Petro suspender las operaciones

“Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden”, aseveró el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

Agregó que toda acción ordenada por él “se supeditará al derecho internacional humanitario (DIH). ”La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos", concluyó.

Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia adelante se supeditara al DIH.



La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos. https://t.co/OrBfDLtMZE — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

Esto luego de la defensora Iris Marín advirtiera que la cifra de menores de edad muertos en bombardeos de las Fuerzas Militares contra grupos armados ilegales sería superior a los siete que fueron identificados en el ataque del pasado 10 de noviembre contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en zona rural de Guaviare, por lo que pidió al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, suspender las operaciones.

Lea: Justicia Penal Militar abre indagación por muerte de 7 menores en bombardeo de las FF. MM. contra disidentes en Guaviare

“Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos”, alertó la defensora en X.

En ese sentido, solicitó al mandatario y al jefe de la cartera de Defensa “suspender los bombardeos y evaluar”.

La muerte de los siete menores reclutados por el grupo armado ilegal fue confirmada el pasado sábado por la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, que dijo haber recibido 20 cuerpos recuperados de la zona del Guaviare donde hubo un bombardeo militar.

El alto número de menores muertos intensificó las críticas de la oposición a la gestión del presidente, Gustavo Petro, quien la semana anterior ordenó bombardeos en el Guaviare y en Arauca, fronterizo con Venezuela, contra las disidencias de las Farc comandadas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

Lea:Estas son las edades de los menores muertos en bombardeo en Guaviare: la víctima más joven tenía 13 años

Petro asumió el pasado sábado responsabilidad y lamentó lo ocurrido, aunque justificó la operación para “defender la vida de los soldados” que estaban en la zona.

El Ministerio de Defensa también defendió la operación señalando que la responsabilidad “recae” en el grupo armado ilegal y no en el Gobierno.

“Reiteramos que la responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez”, dijo la cartera en un comunicado.

Lea:PGN investigará bombardeos en los que murieron siete menores reclutados por disidencias en Guaviare

La Fiscalía de la Justicia Penal Militar abrió este lunes 17 de noviembre una indagación por este caso.

“Se ha dispuesto la apertura de una indagación con ocasión de la operación militar y policial adelantada el 11 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro, municipio de Calamar, Guaviare, en la que fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado al mando de alias Iván Mordisco”, indicó la fiscalía militar.