Seis niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada por las disidencias de alias Iván Mordisco murieron en una reciente operación militar en zona rural del Guaviare, según confirmó este sábado la Defensoría del Pueblo. En el mismo operativo fueron recuperados otros cuatro cuerpos que aún no han sido identificados.
Leer más: Fiscalía investiga si Verónica Alcocer incurrió en el delito de lavado de activos y estafa
De acuerdo con lo que señaló el organismo, la muerte de menores en operaciones militares constituye una alerta grave y recordó que, incluso en medio del conflicto armado, la protección de la niñez es prioritaria y no puede ser desconocida.
Cartagenero que se desempeñaba como DJ fue asesinado en Polonia: familiares piden ayuda para la repatriación del cuerpo
Luego de conocerse este hecho, diferentes sectores políticos reaccionaron en rechazo a la muerte de los menores y pidieron explicaciones al Gobierno nacional por la violación al Derecho Internacional Humanitario.
Ver también: Así recuerda ‘Gio’ Moreno el día que ‘Teo’ sacó una pistola en el camerino de Racing: “Si no la sacaba a nosotros nos acababan”
El candidato presidencial Juan Manuel Galán aseguró que “la seguridad fracasa cuando los niños terminan pagando con su vida”, y enfatizó que lo sucedido es “una herida profunda para Colombia y evidencia que el Estado no está cumpliendo su deber más básico: proteger a los más vulnerables”.
Galán señaló además que “los menores deberían crecer en seguridad, con nutrición, afecto y oportunidades. Para lograrlo, el Gobierno debe recuperar el control del territorio y llevar una política social real”. Manifestó que “los bombardeos ni las balas son la solución”.
Asimismo, la candidata presidencial Vicky Dávila se cuestionó: “¿Petro, qué vas a decir ahora? Mataron a 6 niños, niñas y adolescentes en bombardeo contra Mordisco. ¿Qué dirá el lambón ministro de Defensa, tiene que renunciar?“, añadió en su cuenta de X.
De igual manera, la representante Katherine Miranda pidió explicaciones al Gobierno nacional tras la confirmación de la muerte de los seis menores.
“Ante cualquier ataque el Estado debe garantizar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, y debe extremar las medidas cuando existe la posibilidad de presenciar en menores de edad”, añadió a través de un video.
#POLÍTICA | La representante a la Cámara, Katherine Miranda (@KatheMirandaP) pidió explicaciones al gobierno nacional tras la confirmación de la muerte de seis menores tras bombardeo de Guaviare…— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 15, 2025
Solicita respuestas a tres interrogantes ¿Hubo trabajo de inteligencia previa al… pic.twitter.com/YiLex24SDb