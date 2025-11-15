Seis niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada por las disidencias de alias Iván Mordisco murieron en una reciente operación militar en zona rural del Guaviare, según confirmó este sábado la Defensoría del Pueblo. En el mismo operativo fueron recuperados otros cuatro cuerpos que aún no han sido identificados.

De acuerdo con lo que señaló el organismo, la muerte de menores en operaciones militares constituye una alerta grave y recordó que, incluso en medio del conflicto armado, la protección de la niñez es prioritaria y no puede ser desconocida.

El principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra.



Las Fuerzas Militares desarrollaron una operación en el Guaviare contra las disidencias de 'Iván Mordisco', en la cual se confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento…

Luego de conocerse este hecho, diferentes sectores políticos reaccionaron en rechazo a la muerte de los menores y pidieron explicaciones al Gobierno nacional por la violación al Derecho Internacional Humanitario.

El candidato presidencial Juan Manuel Galán aseguró que “la seguridad fracasa cuando los niños terminan pagando con su vida”, y enfatizó que lo sucedido es “una herida profunda para Colombia y evidencia que el Estado no está cumpliendo su deber más básico: proteger a los más vulnerables”.

La seguridad fracasa cuando los niños terminan pagando con su vida.



Lo ocurrido en Guaviare, en donde mueren seis menores de edad, es una herida profunda para Colombia y evidencia que el Estado no está cumpliendo su deber más básico: proteger a los más vulnerables.



— Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) November 15, 2025

Galán señaló además que “los menores deberían crecer en seguridad, con nutrición, afecto y oportunidades. Para lograrlo, el Gobierno debe recuperar el control del territorio y llevar una política social real”. Manifestó que “los bombardeos ni las balas son la solución”.

LA SOLUCIÓN NO SON LOS BOMBARDEOS NI LAS BALAS. SÍ A LA FUERZA DE LA LEY, PERO CON ESTRATEGIA Y PRESENCIA DEL ESTADO.



Lo ocurrido en Mondomo y en Guaviare es inaceptable. ¡Seis niños asesinados! Nuestros menores deberían crecer en seguridad, con nutrición, afecto y…

Asimismo, la candidata presidencial Vicky Dávila se cuestionó: “¿Petro, qué vas a decir ahora? Mataron a 6 niños, niñas y adolescentes en bombardeo contra Mordisco. ¿Qué dirá el lambón ministro de Defensa, tiene que renunciar?“, añadió en su cuenta de X.

¿Petro, qué vas a decir ahora? Mataron a 6 niños, niñas y adolescentes en bombardeo contra Mordisco.

¿Qué dirá el lambón ministro de Defensa, tiene que renunciar?

¿Qué dirán los apoyadores de este Gobierno corrupto?

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 15, 2025

De igual manera, la representante Katherine Miranda pidió explicaciones al Gobierno nacional tras la confirmación de la muerte de los seis menores.

“Ante cualquier ataque el Estado debe garantizar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad, y debe extremar las medidas cuando existe la posibilidad de presenciar en menores de edad”, añadió a través de un video.