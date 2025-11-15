Giovanni Moreno volvió a abrir un capítulo polémico al relatar una de las peleas más recordadas —y más insólitas— que asegura haber vivido en un camerino: la vez que el barranquillero Teófilo Gutiérrez sacó un arma en el camerino de Racing en una pelea que sostuvo con el arquero argentino Sebastián ‘el Chino’ Saja.

De ese episodio se han escuchado varias versiones, la de ‘Teo’, la del ‘Coco’ Basile —técnico de ese Racing—, pero esta de ‘Gio’ es la que más detalles ha entregado, generando la risa colectiva de todos los integrantes de la mesa del programa EspnF90 Colombia, donde el exjugador antioqueño estuvo como invitado este viernes.

Según su versión, todo comenzó después de una expulsión de ‘Teo’ en un clásico de Avellaneda ante Independiente. Mientras el delantero barranquillero permanecía en silencio dentro del vestuario, aún con la camiseta sudada y el fastidio evidente, ‘el Chino’ Saja irrumpió decidido a encararlo. ‘Gio’ cuenta que el arquero no perdió tiempo: le reclamó a Gutiérrez por sus expulsiones recurrentes, lo responsabilizó por perjudicar al equipo y hasta mencionó que estaba “jugando con la plata” de su familia. ‘Teo’, sentado y en silencio, no respondió a ninguno de los desafíos.

“Yo no sé si Teo la ha contado, lo único que sé es que si ‘Teo’ no sacaba esa pistola a nosotros nos acababan en ese camerino. La cosa empieza cuando ‘el Chino’ (Saja) llega a pelearle. ‘Teo’ sale expulsado, está en el camerino y Saja entra a decirle que peleen. Y le dice: ‘Teo, mira, ya me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan, estás jugando con la plata de mi familia…’. No se me olvida todo lo que le dijo ese día. Y ‘Teo’ estaba sentado y él (‘el Chino’) ahí parado, y le insistía: ‘Dale, si sos muy bravo como decís vení parate y peleamos vos y yo aparte, vamos a las duchas y peleamos vos y yo, porque ya no te aguanto más’. Y ‘Teo’ no le decía una palabra, ‘Teo’ era ahí callado, y él volvía y le decía: “Dale, parate, cagón…”. Y ‘Teo’ no se paraba. Y él le seguía diciendo cosas”, cuenta Gio.

El delantero permanecía inmóvil, hasta que finalmente rompió su silencio con una frase que, de acuerdo con el relato, encendió el vestuario.

“A mí no se me olvida que ‘Teo’ corta su silencio y le dice: ‘Ah, pero a vos te hicieron cuatro (goles) y nadie te dice nada’. Ahí ‘el Chino’ le empezó a pegar y ‘Teo’ solo se tapaba, y ‘el Chino’ le pegaba y le pegaban, y ‘Teo’ se tapaba”, manifiesta.

Frente a lo que estaba presenciando, ‘Gio’ decidió intervenir. Impulsado por la adrenalina del momento, entró en defensa de su compatriota.

“Ahí es cuando yo me paro y salto como a tirarle una patada (voladora) como la de ‘Aristi’ a Chilavert, pero pasó lo mismo, yo mando la patada, la pelo y paso de largo (risas). Cuando paso de largo ‘el Chino’ ve que yo estoy ahí y me empieza a pegar a mí también. Y ahí se vienen todos contra nosotros dos. Como quien dice: ‘¿Ah, se metió ‘Gio’? Ahora nos metemos todos’. Nosotros estábamos en una esquina del camerino y ‘el Chino’ me pega un puño que me corta la oreja y me pega otro en la ceja. Al único que le pegaron ahí fue a mí (risas). Se vinieron a pegarnos todos y éramos ‘Teo’ y yo en una esquina mandando puño y pata, y no veíamos nada”, relata.

La situación estaba completamente fuera de control cuando, siempre según su versión, ocurrió lo inesperado: ‘Teo’ sacó una pistola.

“Cuando ‘Teo’ saca la pistola, yo estoy delante de él, y dice: ‘ahora sí maricas, vénganse pues, hptas, de a uno’ (risas). Eso no quedó nadie ahí (risas). ‘Teo’ se para y era moviendo la pistola para arriba y par abajo, y yo trataba ver para ver si era una pistola de verdad, pero no podía ver bien. No quedó nadie en el camerino, te lo juro, todo el mundo salió corriendo. ‘El ‘Panadero’ Díaz, que era el asistente, porque ‘el Coco’ (Basile) no estaba, estaba parado con un cigarrillo viendo todo el mierdero, cuando vio la pistola bajó la cabeza y dejó las manos arriba con el cigarrillo (risas)”, concluye entre risas.

Para Giovanni, aquel episodio quedó marcado en la memoria de todos los que estuvieron en ese vestuario. “Esa historia de la pistola va a quedar en la historia de todos los camerinos”, sostiene, convencido de que una escena así difícilmente podría repetirse en otro lugar.