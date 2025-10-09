Además de su exitoso paso por Millonarios, el entrenador argentino Miguel Ángel Russo, quien falleció este jueves a los 69 años de edad, fue un “padre” para algunos futbolistas colombianos como Teo Gutiérrez y Giovanni Moreno, a los que llevó a Racing y ayudó en momentos difíciles de sus carreras.

El estratega, uno de los mayores ídolos de Millonarios en el siglo XXI, dirigió durante más de 35 años a equipos de ocho países y en algunos de ellos tuvo bajo su mando a jugadores colombianos con los que mantuvo por años una relación cercana, como es el caso de Gutiérrez y Moreno.

Una bonita amistad

En 2010, Russo dirigía a Racing y logró fichar al creativo Gio Moreno, que en esa época jugaba en el Atlético Nacional y deslumbraba por su visión de juego, su velocidad y su habilidad con el balón en los pies.

En su primer semestre en Argentina, Gio brilló y anotó cinco goles en 15 partidos, además de convertirse en el jugador más determinante del club.

Su impacto fue tan grande que Russo, cuando entrenaba a Millonarios en 2017, afirmó: “Tengo un aprecio muy grande por Gio desde la época de Racing, nunca dejamos de tener contacto. Hablamos permanentemente de cosas, yo le dije que cuando quisiera volver a Colombia, Millonarios estaría interesado en él”.

Ese fichaje nunca se concretó, pero la relación era tan buena que incluso el entrenador elogió al creativo colombiano, ya retirado, diciendo que “tiene cosas de (el exjugador argentino Juan Román) Riquelme”.

“Russo salvó mi carrera”

Cuando Racing fichó a Teófilo Gutiérrez en 2011, el ariete colombiano venía de vivir una situación complicada en el Trabzonspor, del que salió en octubre de 2010 aduciendo problemas de salud y por lo que viajó a su país, lo que llevó al club turco a cancelar su contrato en diciembre de ese año.

Su impacto en el club argentino fue inmediato y el delantero siempre recuerda que en ese domingo fue Russo quien lo “rescató en el fútbol tras la situación” vivida en Turquía.

“Salvó mi carrera, es algo muy bonito. Confió en mí desde que llegué, la primera noche me dijeron que él me quería saludar, hablamos y me dijo que tenía que disfrutar”, recordó.

“Por eso le agradezco al profe. Es más que un entrenador para mí, es un amigo y un padre”, expresó el goleador colombiano al canal Win Sports en 2020.

Por esa razón, tras conocerse el deceso del estratega, Gutiérrez, que hoy milita en el Junior de Barranquilla, escribió en Instagram: “Me decía, vos solo disfruta. Hoy murió el entrenador que me dio la oportunidad de que me conocieran en el fútbol argentino”.

Campaz, destrozado

Muchos de los deportistas que estuvieron bajo su ala mostraron su pésame, pero el mensaje de Jáminton Campaz fue uno de los que más conmovió a los amantes del balompié.

Russo dejó huella en muchos clubes, en los que hizo grandes amistades que con el tiempo se fueron transformando en lazos casi familiares, como el que entabló con Campaz, mediocampista al que tuvo bajo su ala en su etapa con el conjunto ‘canalla’, jugador que aprovechó lo masivo de su Instagram para dejarle un emotivo mensaje al ‘profe Russo’, a quien consideraba casi un padre.

“Mi viejo, mi Pai, como te voy a extrañar. Qué vacíos nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida. Te amo mi Pai, te voy a extrañar con esa sonrisa que mantenías, siempre feliz de la vida. Disfrutabas mucho del fútbol y recuerdo tus últimas palabras: “disfruta, mi bichito”. Te voy a extrañar mi viejo. Los desayunos, cuando entrenábamos en ‘el Gigante’, los almuerzos, que me decías: ‘vamos a comer marisco’. Como te me vas a ir. Descansa en paz, papá. Mucha fuerza para toda tu familia, mi viejo, nos dejas un vacío. Dios, cuídamelo bien a mi pai. Gracias por todo, mi papá“, expresó el actual jugador de la selección Colombia.