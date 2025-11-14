Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de agredir sexualmente a dos menores de edad en Armenia, en el departamento del Quindío.
Leer más: Gobierno finaliza negociación para adquirir 17 aviones de combate Gripen
Debido a esto, la Fiscalía le imputó los delitos de demanda explotación sexual comercial con persona menor de 18 años de edad agravada y actos sexuales con menor de 14 años. Los cargos no fueron aceptados.
Según el ente investigador, los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre de 2024, cuando el capturado, quien se movilizaba en un vehículo, al parecer, abordó a un niño, de 12 años, en el barrio Patio Bonito de Armenia, le preguntó por una dirección y comenzó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas.
Lea además: CNE no pudo tomar decisión sobre la campaña de Gustavo Petro
En otros hechos, presuntamente, se acercó a otro menor de edad, de 13 años, a quien le ofreció llevarlo en el vehículo, donde le mostró un video pornográfico y realizó actos obscenos en su presencia.
Tras estas acusaciones, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la captura contra este hombre en el barrio La Cabaña de Armenia.
Lea también: Colombia postula las ruinas de Armero para reconocerlas como Bien de Interés Cultural