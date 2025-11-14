El Gobierno Nacional cerró oficialmente la negociación para la adquisición de los nuevos aviones de combate que integrarán la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Tras dos días de reuniones con la empresa sueca SAAB, se concretó la compra de 17 aeronaves Gripen, equipadas con armamento de última generación, sistemas avanzados y sensores de alta precisión.

De acuerdo con fuentes del alto Gobierno, le manifestaron al medio Blu Radio que la transacción, valorada en $16,5 billones, incluye también la adecuación de la infraestructura necesaria y el soporte logístico para operar la flota en las bases aéreas del país.

Con la firma del contrato, el proceso queda formalizado y la nueva flota reemplazará a los actuales Kfir.

El acuerdo se logró luego de superar ajustes técnicos y administrativos que aplazaron la negociación durante los últimos meses.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez , había adelantado desde el 4 de noviembre que el contrato quedaría firmado antes de finalizar el mes, destacando la importancia de fortalecer la capacidad aérea del país.

“Lo más seguro es que ocurra en este mes de noviembre. Si bien es cierto, hicimos una anticipación en marzo, fue necesario hacer unos ajustes durante todo el cronograma y por eso esperamos que en noviembre ya esté firmado este contrato para proteger nuestra Nación con una capacidad de superioridad aérea supremamente importante”.

Finalmente, Sánchez aclaró que las demoras no se debieron a situaciones políticas ni financieras, sino a una revisión detallada de los términos contractuales y al cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades estatales.