El Consejo Nacional Electoral, CNE, no logró en la tarde-noche de este jueves la mayoría absoluta para sancionar a la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022.

En el interior del órgano electoral se necesitaban 6 de los 7 votos disponibles (2 de los nueve magistrados están impedidos), pero la votación se fijó en cinco a favor y dos en contra. Los magistrados Cristian Quiroz y Fabiola Márquez salvaron su voto.

Debido a lo anterior, el CNE volverá a votar la ponencia en las próximas semanas con la presencia de dos conjueces. Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab fueron los elegidos.

La investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña que llevó al poder en 2022 al presidente colombiano, Gustavo Petro, concluyó que fueron violados los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos y pidió sanciones para los responsables, según la ponencia presentada al pleno de ese organismo.

La ponencia pide una sanción administrativa y multa para el gerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, y para otros directivos, así como para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes de la coalición Pacto Histórico, “por la vulneración al régimen de financiación electoral”.