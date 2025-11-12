Continúa la polémica tras el allanamiento de una propiedad del ministro del Interior, Armando Benedeti, ubicada en Puerto Colombia, Atlántico. La orden fue dada por la magistrada Cristina Lombana, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante el hecho, el funcionario del Gobierno calificó la actuación de la togada como un “abuso de poder” y la tildó de “demente” y “delincuente”, lo que para muchos fue catalogado como graves insultos hacia la jueza.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana (...). Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos”, escribió Benedetti en su cuenta de X.

Las declaraciones del ministro se produjeron tras la diligencia judicial realizada el pasado martes 11 de noviembre en su vivienda, ubicada en la urbanización Lagos de Caujaral.

De igual manera, Adelina Guerrero Covo, la esposa de Armando Benedetti, quien se encontraba en la vivienda en el momento del allanamiento, se pronunció en su cuenta de X denunciando que recibió malos tratos por parte de la magistrada Lombana.

“Hoy la Magistrada Cristina Lombana, durante el allanamiento a mi casa me trató de ignorante, me mando despectivamente a sentar y a callarme. Me quito mi celular, al cual intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo. Permitió que estuviera mi abogado para que me mantuviera “calladita”, amenazó con capturarme y me intimido con funcionarios del GOES, grupo de operaciones especiales contra el crimen organizado”, añadió la esposa del ministro.

Ante el trino de Guerrero, el presidente Gustavo Petro se pronunció asegurando que la actitud de la magistrada Lombana estuvo motivada por un “sesgo ideológico”.

“Tanto la actitud de la víctima, Armando, como la actitud desobligante de una juez incriminada por sesgo ideológico en su juicio, son incompatibles con el desarrollo de una justicia independiente”, dijo el jefe de Estado a través de su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario aseguró que “lo que sucede con el proceso judicial tanto de Armando como de mi hijo, parece cruzado simplemente por la polarización política, usando investigadores en un caso que se arrodillan al querer de los dueños de los medios de comunicación y hasta del narcotráfico, y en otros casos, al odio mismo que sienten en el corazón porque no se piensa igual que sus mentores”, añadió.