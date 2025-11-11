Con la Resolución 2294 de 2025, el Ministerio de Salud designó a la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, como superintendente de Salud ad hoc para la toma de decisiones de Nueva EPS, intervenida por esa entidad.

Este nombramiento sucede luego de que el recién designado superintendente nacional de Salud, Bernardo Camacho Rodríguez, se haya declarado impedido para tomar decisiones respecto a la intervenida EPS, pues allí ejerció como agente interventor.

Camacho Rodríguez se convirtió el pasado 28 de octubre en el reemplazo de Giovanny Rubiano García quien estuvo 11 meses en el cargo y lo dejó el martes 14 de octubre.

Durante su gestión en la Nueva EPS, Camacho lideró auditorías médicas y financieras con el fin de sanear cuentas, mejorar la trazabilidad de pagos y fortalecer la contratación con la red prestadora.

Asimismo, el ahora superintendente promovió una articulación activa con los entes territoriales y con el Ministerio de Salud, para garantizar la continuidad de los servicios en medio de la crisis financiera.

Camacho se desempeñó durante ocho meses como agente interventor de Nueva EPS, desde noviembre de 2024, razón por la cual decidió declararse impedido, pues ya conocía de fondo esta EPS y si nuevo cargo exige toma de decisiones respecto a su administración al estar intervenida por la entidad que lidera.

“Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: (...) Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente”, estipula la Ley 1437 de 2011 en su artículo 11.