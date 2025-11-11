La Alcaldía de Bogotá desde el pasado lunes 10 de noviembre publicó en su página web la inscripción a más de 9.00 becas para estudios en educación superior y técnica.

Estas oportunidades de formación son impulsadas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), que lideran cinco convocatorias con el propósito de garantizar el acceso, permanencia y graduación de más estudiantes en la educación superior.

Según informó el Distrito, la inversión total destinada para este programa supera los $450.000 millones, a los que se suman $108.000 millones aportados por universidades y centros aliados.

Para los jóvenes a la E4, educación Superior en universidades privadas, ofrece más de 3.900 cupos para bachilleres de colegios de Bogotá que hayan presentado la prueba Saber 11, tengan hasta 28 años y deseen cursar programas técnicos, tecnológicos o profesionales.

Las convocatorias son del 11 al 18 de noviembre de 2025 y los resultados el 15 de diciembre de 2025. El inicio de clases seria en el 2026.

Asimismo, también hay cupos para talentos excepcionales, dirigida a quienes obtuvieron altos puntajes o destacan en áreas artísticas y deportivas: 294 estudiantes con percentiles 99 o 100 en Saber 11, 50 artistas destacados en música, danza o creación digital, 10 deportistas de alto rendimiento que representen a Bogotá.

Las inscripciones son del 11 al 18 de noviembre de 2025 en el inicio de clases es en 2026. También está el FEST Atenea, que son becas-crédito condonables para jóvenes de estratos 1 a 4 que busquen cursar estudios técnicos, tecnológicos o universitarios en modalidad virtual, presencial o a distancia.

El crédito puede condonarse hasta en un 100% de los intereses si el estudiante se gradúa, y hasta un 20% del capital según su desempeño académico y situación socioeconómica.

Esta convocatoria será del 2 al 10 de diciembre de 2025 y los resultados el 29 de diciembre de 2025. Los jóvenes a la E, educación superior en instituciones públicas, otorga 2.600 cupos en universidades públicas y más de 900 en programas del SENA.

Los beneficiarios recibirán acompañamiento académico, psicosocial y un apoyo económico equivalente a un salario mínimo por semestre.

Las convocatorias serán del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2025 y los resultados serán el 7 de enero de 2026.

Asimismo, hay formación para el Trabajo, educación flexible, que está pensada para jóvenes que no obtuvieron puntajes altos en Saber 11, esta línea ofrece capacitación laboral y técnica sin criterios de mérito académico.

Las convocatorias son del 2 al 9 de diciembre de 2025 y los resultados en la tercera semana de diciembre de 2025.

¿Cómo postularse a las becas?

Los interesados deben ingresar a la página oficial de la Agencia Atenea y seleccionar la convocatoria de su preferencia: www.agenciaatenea.gov.co