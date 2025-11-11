El expresidente Andrés Pastrana advirtió este martes que ve venir un ‘indictment’ o acusación contra el presidente Gustavo Petro en la justicia de los Estados Unidos por presuntos vínculos financieros con el régimen venezolano señalado de actividades narcotraficantes.

Le puede interesar: Allanan la residencia de Armando Benedetti en Puerto Colombia; aseguró que es un “abuso de poder de la magistrada Lombana”

“Yo siempre he dicho que a mí esta declaración del presidente Trump me huele a ‘indictment’, me huele a acusación. Petro tiene que estar muy preocupado por lo que va a pasar el 7 de agosto a las 4 y 1 minutos”, dijo el exmandatario en la emisora Blu Radio.

Agregó Pastrana que “el Pollo Carvajal confesó haber entregado 20 millones de dólares a la campaña de Petro. Si esa plata no se justificó y si tocaron un dólar del sistema americano, eso lleva directamente a la Lista Clinton”, afirmó.

Vea aquí: ‘Petro deshonra a Colombia’: Bernie Moreno arremete contra el presidente por deterioro en la relación con EE. UU.

El ex jefe de Estado indicó así mismo que Alex Saab y Cilia Flores, cercanos al régimen de Caracas, pudieron haber servido de fuentes de información al país norteamericano.

“No tengo información adicional, pero es clarísimo que hay dineros que llegaron de Venezuela. Hay gente que ha confesado y se ha acogido a la justicia americana y europea”, sentenció.

Lea también: DIAN alertó que delincuentes utilizan correos falsos para estafar con venta de vehículos

Y frente a la posibilidad de una eventual solicitud de extradición de Petro por parte de los Estados Unidos, Pastrana expuso que “si a Petro se le acusa de narcotráfico o corrupción, tiene que ser juzgado en Colombia. Yo no lo extraditaría, como tampoco lo habría hecho con (Ernesto) Samper en su momento. Debemos respetar la justicia nacional”.