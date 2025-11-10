En la terminal aérea Alfonso Bonilla Aragón – que sirve para la ciudad de Cali – un avión de Avianca debió aterrizar de emergencia por una falla mecánica en una turbina. Se conoció que la aeronave que cubría la ruta Popayán – Bogotá sufrió un impacto con un ave en pleno vuelo.

El caso en el vuelo AV4892 se registró hacia el mediodía de este lunes 10 de noviembre y generó gran preocupación entre los pasajeros y alerta en la operación aérea.

Se conoció que la aeronave, con matrícula HK 5320, despegó sin ninguna eventualidad desde el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, pero durante el recorrido para llegar a la ciudad de Bogotá, la tripulación detectó problemas técnicos en una de las turbinas debido impacto con un ave.

Ante esta novedad, la tripulación decidió ejecutar el protocolo de aterrizaje y solicitar permiso para aterrizar de emergencia en Cali.

Por fortuna, la aeronave aterrizó sin inconvenientes en Palmira, Valle del Cauca, y los pasajeros fueron atendidos por personal en tierra.

Tras su revisión, los pasajeros fueron embarcados en otro avión para continuar con su destino a Bogotá.

Sobre el caso, la empresa Avianca manifestó que ante la emergencia se siguieron los procedimientos establecidos.

“Siguiendo los procedimientos establecidos, el avión aterrizó sin contratiempos. Los pasajeros serán reacomodados en otro avión para continuar con sus planes de viaje”, se lee en el comunicado.

“En Avianca la seguridad es prioridad. Invitamos a que se establezcan mesas de trabajo entre autoridades, concesionarios y otros grupos de interés, para orientar acciones en los aeropuertos con mayores indicadores”, agregó la compañía.